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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:1
Конец матча
Ружомберок
0'
1:0
24' Гол
Enzo Arevalo
29' Желтая карточка
Lukas Migala
40' Желтая карточка
Годал Борис
1:1
52' Гол
Бобчек Томаш
65' Желтая карточка
Рихтарех Давид
78' Желтая карточка
Мудры Тимотей
90'+10
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
6
Рихтарех
Давид
10
Branislav
Luptak
44
Загуменски
Тимотей
11
Рымаренко
Мартин
29
Enzo
Arevalo
17
Полиевка
Роберт
35
Крайчирик
Иван
39
Котула
Юрай
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
28
Селески
Александер
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
8
Домонкос
Кристоф
10
Шефчик
Самуэль
15
Герец
Штефан
9
Бобчек
Томаш
Дукла Банска-Бистрица
3-4-1-2
Ружомберок
4-3-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

25 матчей

12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
2:1
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
CL
2:0
CL
0:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:2
CL
1:0
CL
0:0
CL
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.22

Среднее время на гол

80
73

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.08
0.76

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

83
118

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 3 0.5
Enzo Arevalo 3 0.5
Рымаренко Мартин 2 0.33
Загуменски Тимотей 1 0.17
Jakub Uhrincat 1 0.17
Lukas Migala 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домонкос Кристоф 3 0.6
Герец Штефан 2 0.4
Бобчек Томаш 1 0.2
Хриен Мартин 0 0
Котула Юрай 0 0
Хобот Марьян 0 0
Шефчик Самуэль 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Migala 3 0
Годал Борис 2 0
Рихтарех Давид 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Branislav Luptak 1 0
Jakub Uhrincat 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лютеран Оливер 2 0
Масло Ян 1 0
Герец Штефан 1 0
Котула Юрай 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ружомберок
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
9%
3
50%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Ружомберок
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1
Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 5 4 0 1 14 - 7 12
2.
Дукла Банска-Бистрица
 6 3 2 1 11 - 9 11
3.
Железярне Подбрезова
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Тренчин
 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
ДАК
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Спартак Трнава
 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Ружомберок
 5 1 2 2 6 - 10 5
9.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Скалица
 5 1 1 3 5 - 6 4
11.
Михаловце
 4 0 1 3 0 - 7 1
12.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Железярне Подбрезова
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Тренчин
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Скалица
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
ДАК
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
5.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Злате Моравце
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Тренчин Rahim Ibrahim 4
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4
Жилина Henry Addo 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 3
Тренчин Бариш Дамьян 3
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 3
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Жилина Стойчевски Андрей 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Годал Борис получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Lukas Migala получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Загуменски Тимотей сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Enzo Arevalo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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