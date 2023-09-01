Тур: 6. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолEnzo Arevalo
29' Желтая карточкаLukas Migala
40' Желтая карточкаГодал Борис
1:1
52' ГолБобчек Томаш
65' Желтая карточкаРихтарех Давид
78' Желтая карточкаМудры Тимотей
90'+10
Ход матча
24'
29'
40'
52'
1:1
65'
78'
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
29
Enzo
Arevalo
39
Котула
Юрай
32
Малы
Матуш
15
Герец
Штефан
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
-
88 Глинка МарекЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Adam Hanes
-
-
32 Tomas Maya
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
25 матчей
12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.22
Среднее время на гол
80
73
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.08
0.76
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
83
118
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|3
|0.5
|Enzo Arevalo
|3
|0.5
|Рымаренко Мартин
|2
|0.33
|Загуменски Тимотей
|1
|0.17
|Jakub Uhrincat
|1
|0.17
|Lukas Migala
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домонкос Кристоф
|3
|0.6
|Герец Штефан
|2
|0.4
|Бобчек Томаш
|1
|0.2
|Хриен Мартин
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Шефчик Самуэль
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Migala
|3
|0
|Годал Борис
|2
|0
|Рихтарех Давид
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Jakub Uhrincat
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
3
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ружомберок
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
9%
3
50%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Ружомберок
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1
Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4
|Жилина
|Henry Addo
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|3 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|3 (1)
|Кошице
|Голиков Александр
|3
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|3
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|3