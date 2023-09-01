Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Версейрен Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Перейра Брайанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Бакари Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Вердонк Калвин не смог попасть в створ ударом издали

36' Бас Юри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

33' Вриндс Барт пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

33' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Огава Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Леуритсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

26' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Маттссон Магнус пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

24' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Гонсалес Роберто не смог попасть в створ ударом издали

19' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Версейрен Арно совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Гонсалес Роберто не смог попасть в створ ударом издали

14' Перейра Брайанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

13' Негли Камиель пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

12' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Нюйтинк Брэм совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

5' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

4' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре