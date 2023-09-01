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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Спарта Роттердам
0:1
Второй тайм: 59'
НЕК Неймеген
0'
8' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм
16' Желтая карточка
Версейрен Арно
0:1
57' Гол
Пропер Дирк

Ход матча

8'
 
Нюйтинк Брэм
16'
Версейрен Арно
 
45'
 
Хансен Сонтье
Перейра Брайанн
46'
 
Росс Матиас
Нюйтинк Брэм
57'
0:1
Пропер Дирк

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 164 Количество передач 176
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
НЕК Неймеген
2.50
3.84
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Вормердам
Дьянго
8
Китолано
Джошуа
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
8
Маттссон
Магнус
14
Ларсен
Ларс
Олден
11
Гонсалес
Роберто
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
Спарта Роттердам
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
НЕК Неймеген

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
Э
0:1
Э
2:0
К
4:0
ПД
1:0
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
0.91

Среднее время на гол

75
99

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.45
0.5

Среднее время на гол

61
180

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.33
0.71

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
126

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 2 0.5
Саито Коки 2 0.5
Брим Шарль-Андреас 2 0.5
Де Гузман Джонатан 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Версейрен Арно 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 2 0.5
Огава Коки 2 0.5
Гонсалес Роберто 1 0.25
Хансен Сонтье 1 0.25
Бас Юри 1 0.25
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Пропер Дирк 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Версейрен Арно 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Бакари Саид 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюйтинк Брэм 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Бас Юри 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Спарта Роттердам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
3
Спарта Роттердам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2
ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1
НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3

Результаты матчей

Спарта Роттердам
НЕК Неймеген

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Херенвен
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 3 5
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Эксельсиор
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
9.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
10.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
13.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Эксельсиор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 2 (2)
Херенвен Сахрауи Осам 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
ПЕК Зволле Лам Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Роттердам
    Ничья
    НЕК Неймеген
    2.50
    3.84
    4.00
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