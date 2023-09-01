Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ничья - справедливый итог этого скучного матча

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Маттссон Магнус пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

90' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

89' Саито Коки не смог попасть в створ ударом издали

89' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Charles-Andreas Brym навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

87' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Хорошую попытку сделал Гонсалес Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Россен Нилс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

86' Анелло Агустин пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

85' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Charles-Andreas Brym навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Хорошую попытку сделал Анелло Агустин . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Charles-Andreas Brym из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.

84' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Charles-Andreas Brym навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Г О О О О О Л - Китолано Джошуа из команды Спарта Роттердам забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Яспер Силлессен прыгнул не в ту сторону.

81' После проверки VAR судья не изменил решения - Спарта Роттердам пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Спарта Роттердам

80' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

77' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Charles-Andreas Brym навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Charles-Andreas Brym навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Гонсалес Роберто тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

69' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

69' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Оооо... вот это был удар! Саито Коки должен был забить с этой позиции.

68' Charles-Andreas Brym из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.

67' Неттен Люк тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

67' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Бас Юри совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Тактическая замена. Версейрен Арно уходит с поля и его заменяет Charles-Andreas Brym

61' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Хорошую попытку сделал Бакари Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Вердонк Калвин пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

58' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Г О О О О Л - Пропер Дирк забивает ударом с правой ноги!

56' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хансен Сонтье не смог попасть в створ ударом издали

55' Ларсен Ларс Олден создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Негли Камиель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

51' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

51' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

49' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ларсен Ларс Олден оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.