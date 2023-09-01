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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 10111 Главный судья: Гозубуик Сердар
Спарта Роттердам
1:1
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
8' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм
16' Желтая карточка
Версейрен Арно
0:1
56' Гол
Пропер Дирк
65' Желтая карточка
Бас Юри
67' Желтая карточка
Неттен Люк
70' Желтая карточка
Гонсалес Роберто
1:1
81' Пенальти
Китолано Джошуа
90'+6

Ход матча

8'
 
Нюйтинк Брэм
16'
Версейрен Арно
 
45'
 
Хансен Сонтье
Перейра Брайанн
46'
 
Росс Матиас
Нюйтинк Брэм
56'
0:1
Пропер Дирк
62'
Клемент Пелле
Де Гузман Джонатан
 
62'
Брим Шарль-Андреас
Версейрен Арно
 
63'
 
Неттен Люк
Сандлер Филипп
65'
 
Бас Юри
67'
 
Неттен Люк
70'
 
Гонсалес Роберто
75'
 
Дост Бас
Огава Коки
76'
 
Россен Нилс
Ларсен Ларс Олден
77'
Анелло Агустин
Леуритсен Тобиас
 
81'
Китолано Джошуа
1:1
90'
Юксель Мехмет
Негли Камиель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 479 Количество передач 352
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Вормердам
Дьянго
8
Китолано
Джошуа
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
8
Маттссон
Магнус
14
Ларсен
Ларс
Олден
11
Гонсалес
Роберто
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
Спарта Роттердам
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
НЕК Неймеген

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
Э
0:1
Э
2:0
К
4:0
ПД
1:0
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
0.91

Среднее время на гол

75
99

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.45
0.5

Среднее время на гол

61
180

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.33
0.71

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
126

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 2 0.5
Саито Коки 2 0.5
Брим Шарль-Андреас 2 0.5
Китолано Джошуа 1 (1) 0.25
Де Гузман Джонатан 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Версейрен Арно 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 2 0.5
Огава Коки 2 0.5
Пропер Дирк 1 0.25
Гонсалес Роберто 1 0.25
Хансен Сонтье 1 0.25
Бас Юри 1 0.25
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Версейрен Арно 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Бакари Саид 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Спарта Роттердам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
3
Спарта Роттердам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2
ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1
НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3

Результаты матчей

Спарта Роттердам
НЕК Неймеген

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Херенвен
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 3 5
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Эксельсиор
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
9.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
11.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
13.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Эксельсиор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 2 (2)
Херенвен Сахрауи Осам 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
ПЕК Зволле Лам Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
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  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10111 болельщиков
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Спарта Роттердам: 59%, НЕК Неймеген: 41%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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