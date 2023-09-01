Тур: 6. Стадион: King Power at Den Dreef.
Ход матча
19'
25'
Прогноз на матч от Liveresult
88
Мазиз
Юссеф
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мисао КентоПолузащитник
-
15 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиНападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Защитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Кортрейк
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
5.6%
66.7%
27.7%
1 победа 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.56
Среднее время на гол
67
57
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.28
1.28
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Richie Sagrado
|2
|0.33
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.17
|Торстейнссон Йон
|1
|0.17
|Шрейверс Сьебе
|1 (1)
|0.17
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.33
|Авенатти Фелипе
|1
|0.17
|Дэвис Айзек
|1
|0.17
|Бруно Массимо
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|3
|1
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
|Nachon Nsingi
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Малинов Кристиян
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Аудоор Линнт
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кортрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кортрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
1
1
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
60%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2
Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1
Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Кортрейк
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|5 - 2
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 12
|6
|12.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|13.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 12
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|15.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 8
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|3
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|3
|Сент-Трейден
|Rein Van Helden
|3