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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
АХ Лёвен
3:0
Конец матча
Кортрейк
0'
19' Желтая карточка
Малинов Кристиян
24' Желтая карточка
Nayel Mehssatou
1:0
40' Гол
Рикка Федерико
2:0
53' Гол
Joel Schingtienne
57' Желтая карточка
Dion De Neve
3:0
59' Гол
Мазиз Юссеф
68' Желтая карточка
Кийине Софиан
90'+3
16
Прево
Максенс
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
52
Richie
Sagrado
6
Дом
Джорен
8
Шрейверс
Сьебе
20
Мендиль
Хамза
88
Мазиз
Юссеф
9
Браут-Брюнес
Джонатан
13
Кийине
Софиан
1
Tom
Vandenberghe
6
Nayel
Mehssatou
44
Сильва
Жоао
21
Martin
Wasinski
11
Dion
De
Neve
15
Малинов
Кристиян
10
Abdelkahar
Kadri
27
Сиссако
Абдулайе
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
70
Бруно
Массимо
АХ Лёвен
3-4-3
Кортрейк
4-3-3

История личных встреч

АХ Лёвен
Кортрейк

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

5.6%
66.7%
27.7%
1 победа 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
2:3
К
1:3
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ТМК
2:0
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КБ
1:3
ТМС
5:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.56

Среднее время на гол

67
57

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.28
1.28

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Richie Sagrado 2 0.33
Мазиз Юссеф 1 0.17
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.17
Рикка Федерико 1 0.17
Торстейнссон Йон 1 0.17
Joel Schingtienne 1 0.17
Шрейверс Сьебе 1 (1) 0.17
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Мендиль Хамза 0 0
Кийине Софиан 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelkahar Kadri 2 0.33
Авенатти Фелипе 1 0.17
Дэвис Айзек 1 0.17
Бруно Массимо 0 0
Dion De Neve 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 3 1
Кийине Софиан 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Мертенс Матье 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Nachon Nsingi 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 4 0
Авенатти Фелипе 1 1
Сильва Жоао 2 0
Малинов Кристиян 2 0
Martin Wasinski 2 0
Мбайо Дилан 1 0
Аудоор Линнт 1 0
Dion De Neve 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кортрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кортрейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

1
1
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Кортрейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
3
30%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
60%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
6
40%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2
Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1
Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Кортрейк

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 0 1 6 - 4 12
2.
Брюгге
 4 3 1 0 14 - 2 10
3.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Эйпен
 5 3 1 1 9 - 9 10
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
6.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 5 - 2 9
7.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
8.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
9.
Мехелен
 5 2 1 2 8 - 5 7
10.
Сент-Трейден
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
РВДМ 47
 4 2 0 2 4 - 12 6
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
Стандард
 5 0 2 3 2 - 5 2
15.
Вестерло
 5 0 1 4 6 - 11 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
5.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
8.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эйпен
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 3 - 8 3
11.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 3
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Сент-Трейден Rein Van Helden 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Мазиз Юссеф сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Рикка Федерико бьет в цель!
    • 24'
      Nayel Mehssatou получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Малинов Кристиян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АХ Лёвен 3:0 Кортрейк онлайн

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