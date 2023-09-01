Тур: 6. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
19' Желтая карточкаМалинов Кристиян
24' Желтая карточкаNayel Mehssatou
1:0
40' ГолРикка Федерико
2:0
53' ГолJoel Schingtienne
57' Желтая карточкаDion De Neve
3:0
59' ГолМазиз Юссеф
68' Желтая карточкаКийине Софиан
90'+3
Ход матча
19'
24'
40'
1:0
53'
57'
59'
3:0
68'
Прогноз на матч от Liveresult
88
Мазиз
Юссеф
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мисао КентоПолузащитник
-
15 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиНападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Защитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Кортрейк
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
5.6%
66.7%
27.7%
1 победа 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.56
Среднее время на гол
67
57
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.28
1.28
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Richie Sagrado
|2
|0.33
|Мазиз Юссеф
|1
|0.17
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.17
|Рикка Федерико
|1
|0.17
|Торстейнссон Йон
|1
|0.17
|Joel Schingtienne
|1
|0.17
|Шрейверс Сьебе
|1 (1)
|0.17
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.33
|Авенатти Фелипе
|1
|0.17
|Дэвис Айзек
|1
|0.17
|Бруно Массимо
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|3
|1
|Кийине Софиан
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
|Nachon Nsingi
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|4
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Малинов Кристиян
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Аудоор Линнт
|1
|0
|Dion De Neve
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кортрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кортрейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
1
1
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Кортрейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
3
30%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
60%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
6
40%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2
Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1
Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Кортрейк
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
15
15
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|3
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Сент-Трейден
|Rein Van Helden
|3