Тур: 5. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 11444
2:1
Конец матча
0'
0:1
12' ГолЛайпертц Роберт
19' Желтая карточкаЗандер Филипп
26' Желтая карточкаMarcel Hoffmeier
1:1
31' ГолРоте Том
41' Желтая карточкаMarko Ivezic
52' Желтая карточкаХеуэр Яннис
2:1
61' ГолСкрибски Стивен
80' Желтая карточкаMattes Hansen
84' Желтая карточкаМатино Сюто
90'+7
Ход матча
12'
19'
26'
31'
1:1
41'
52'
61'
2:1
80'
84'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
380 Количество передач 498
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
15
Шульц
Марвин
18
Роте
Том
13
Матино
Сюто
21
Хут
Янник
16
Муслиу
Визар
24
Хеуэр
Яннис
27
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
20 Арп Янн-ФитеЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Aurel Wagbe
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
-
40 Niclas Nadj
-
17 Laurin Curda
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Падерборн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.6
2.4
Среднее время на гол
56
37
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.8
1.6
Среднее время на гол
32
56
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
2.2
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
40
45
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.4
|Скрибски Стивен
|2
|0.4
|Роте Том
|1
|0.2
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.2
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.2
|Зандер Филипп
|1
|0.2
|Стернер Йонас
|1
|0.2
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|2
|0.4
|Лайпертц Роберт
|1
|0.2
|Sirlord Conteh
|1
|0.2
|Хеуэр Яннис
|1
|0.2
|Обермайр Рафаэль
|0
|0
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
|Бильбия Филип
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зандер Филипп
|2
|0
|Холтби Льюис
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Роте Том
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|3
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Платте Феликс
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Хольштайн Киль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Хольштайн Киль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1
Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3
Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1
Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Падерборн
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3