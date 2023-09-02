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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 11444
Хольштайн Киль
2:1
Конец матча
Падерборн
0'
0:1
12' Гол
Лайпертц Роберт
19' Желтая карточка
Зандер Филипп
26' Желтая карточка
Marcel Hoffmeier
1:1
31' Гол
Роте Том
41' Желтая карточка
Marko Ivezic
52' Желтая карточка
Хеуэр Яннис
2:1
61' Гол
Скрибски Стивен
80' Желтая карточка
Mattes Hansen
84' Желтая карточка
Матино Сюто
90'+7
1
Вайнер
Тимон
15
Шульц
Марвин
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
8
Порат
Финн
6
Marko
Ivezic
18
Роте
Том
16
Зандер
Филипп
7
Скрибски
Стивен
9
Пихлер
Бенедикт
13
Матино
Сюто
21
Хут
Янник
16
Муслиу
Визар
24
Хеуэр
Яннис
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
30
Муслия
Флоран
22
Mattes
Hansen
27
Kai
Klefisch
13
Лайпертц
Роберт
26
Клаас
Себастьян
36
Платте
Феликс
Хольштайн Киль
3-3-2-2
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Падерборн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
7:2
Б2
3:4
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
4:4
Б3
2:1
Б3
1:3

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.6
2.4

Среднее время на гол

56
37

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.8
1.6

Среднее время на гол

32
56

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2.2
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 2 (1) 0.4
Скрибски Стивен 2 0.4
Роте Том 1 0.2
Фридьонссон Хольмберт 1 0.2
Пихлер Бенедикт 1 0.2
Зандер Филипп 1 0.2
Стернер Йонас 1 0.2
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 2 0.4
Лайпертц Роберт 1 0.2
Sirlord Conteh 1 0.2
Хеуэр Яннис 1 0.2
Обермайр Рафаэль 0 0
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0
Бильбия Филип 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зандер Филипп 2 0
Холтби Льюис 1 0
Порат Финн 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Матино Сюто 1 0
Роте Том 1 0
Marko Ivezic 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 3 0
Kai Klefisch 2 0
Муслиу Визар 0 1
Платте Феликс 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Mattes Hansen 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Хольштайн Киль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Хольштайн Киль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1
Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3
Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1
Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Падерборн

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
3.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Веен Висбаден
 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Нюрнберг
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Падерборн
 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
8.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
12.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
Весь список
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