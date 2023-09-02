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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Веен Висбаден
0:0
Перерыв
Шальке 04
0'
19' Желтая карточка
Рибле Нико
40' Желтая карточка
Карстенс Флориан
45' Желтая карточка
Пртайин Иван

Ход матча

19'
Рибле Нико
 
40'
Карстенс Флориан
 
45'
Пртайин Иван
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Шальке 04
4.50
3.70
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
17
Карстенс
Флориан
19
Якобсен
Бьярке
27
Рибле
Нико
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
10
Йонжич
Антонио
18
Пртайин
Иван
30
Фроэзе
Кианз
32
Мюллер
Мариус
27
Бруннер
Седрик
25
Баумгартль
Тимо
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
7
Зегуйн
Пауль
10
Темпельман
Лино
29
Мор
Тобиас
14
Кодзуки
Соитиро
9
Теродде
Симон
43
Форсан
Эудраого
Веен Висбаден
3-4-1-2
Шальке 04
4-3-3

История личных встреч

Веен Висбаден
Шальке 04

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 2 0.4
Гюнтер Лассе 1 0.2
Hyun-ju Lee 1 0.2
Хессер Робин 0 0
Фехнер Джино 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 2 0.4
Караман Кенан 1 0.2
Оуведжан Томас 1 0.2
Ласм Бриан 1 0.2
Форсан Эудраого 1 0.2
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hyun-ju Lee 2 1
Фехнер Джино 3 0
Карстенс Флориан 3 0
Анга-Лётшер Мартин 1 1
Вукотич Александар 1 1
Пртайин Иван 2 0
Фроэзе Кианз 1 0
Рибле Нико 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 1 1
Сиссе Ибраима II 1 1
Каминьски Марцин 1 0
Оуведжан Томас 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
3
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1
Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3
Шальке 04
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0
Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1

Результаты матчей

Веен Висбаден
Шальке 04

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Хольштайн Киль
 1:1 5 3 1 1 8 - 6 10
4.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Магдебург
 2:3 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Веен Висбаден
 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Нюрнберг
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Герта
 3:2 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
13.
Падерборн
 1:1 5 1 2 2 5 - 10 5
14.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Шальке 04
 0:0 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Веен Висбаден
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Хольштайн Киль
 1:1 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Герта
 3:2 2 1 0 1 5 - 1 3
11.
Шальке 04
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Магдебург
 2:3 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Падерборн
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:1 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 2:3 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Падерборн
 1:1 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Веен Висбаден
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Герта
 3:2 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
16.
Шальке 04
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Герта Табакович Харис 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Пртайин Иван получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Карстенс Флориан получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Рибле Нико получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Шальке 04
4.50
3.70
3.70
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