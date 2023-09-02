Тур: 5. Стадион: Брита-Арена. Зрители: 11003
1:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаРибле Нико
40' Желтая карточкаКарстенс Флориан
45' Желтая карточкаПртайин Иван
52' Желтая карточкаРайнталер Макс
0:1
54' ГолМор Тобиас
86' Желтая карточкаЛатца Данни
90' Желтая карточкаМёркин Дерри
1:1
90' ГолРайнталер Макс
90'+8
Ход матча
19'
40'
45'
46'
52'
54'
0:1
81'
86'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
471 Количество передач 449
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 «Веен» не проиграет
-
-
27
Рибле
Нико
18
Пртайин
Иван
30
Фроэзе
Кианз
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Веен Висбаден
Шальке 04
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|2
|0.4
|Райнталер Макс
|1
|0.2
|Гюнтер Лассе
|1
|0.2
|Hyun-ju Lee
|1
|0.2
|Хессер Робин
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|2
|0.4
|Караман Кенан
|1
|0.2
|Оуведжан Томас
|1
|0.2
|Мор Тобиас
|1
|0.2
|Ласм Бриан
|1
|0.2
|Форсан Эудраого
|1
|0.2
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Фехнер Джино
|3
|0
|Карстенс Флориан
|3
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|1
|Вукотич Александар
|1
|1
|Пртайин Иван
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Латца Данни
|1
|0
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
3
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1
Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3
Шальке 04
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0
Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1
Результаты матчей
Веен Висбаден
Шальке 04
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 «Веен» не проиграет
-
-