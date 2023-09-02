Тур: 5. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
3:1
Второй тайм: 77'
0'
1:0
19' ГолТачи Ричмонд
2:0
26' ГолПухач Тымотеуш
3:0
30' ГолАхе Рагнар
3:1
37' ГолШлаймер Лукас
52' Желтая карточкаГоллер Беньямин
Ход матча
19'
1:0
26'
2:0
30'
3:0
37'
3:1
52'
61'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
28
Гиамера
Ян
38
Хорн
Яннес
41
Лоун
Али
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цук ХендрикПолузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Can Uzun
-
17 Кастроп Йенс
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.25
Среднее время на гол
101
72
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
69
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|4
|0.8
|Риттер Марлон
|1
|0.2
|Циммер Жан
|1
|0.2
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.2
|Тачи Ричмонд
|1
|0.2
|Краус Кевин II
|1 (1)
|0.2
|Редондо Кенни
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|3 (1)
|0.6
|Шлаймер Лукас
|2
|0.4
|Голлер Беньямин
|1
|0.2
|Гиамера Ян
|1
|0.2
|Хандверкер Тим
|1 (1)
|0.2
|Лохкемпер Феликс
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Хаяси Даити
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|1
|Нихус Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Бойд Терренс
|1
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Редондо Кенни
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Кастроп Йенс
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
3
43%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2
Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|3:1
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|1:3
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|9 - 11
|3
|17.
|4
|0
|1
|3
|6 - 9
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|1:3
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|1:3
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3