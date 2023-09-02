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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Кайзерслаутерн
3:1
Второй тайм: 77'
Нюрнберг
0'
1:0
19' Гол
Тачи Ричмонд
2:0
26' Гол
Пухач Тымотеуш
3:0
30' Гол
Ахе Рагнар
3:1
37' Гол
Шлаймер Лукас
52' Желтая карточка
Голлер Беньямин

Ход матча

19'
Тачи Ричмонд
1:0
26'
Пухач Тымотеуш
(Риттер Марлон)
2:0
30'
Ахе Рагнар
(Пухач Тымотеуш)
3:0
37'
3:1
Шлаймер Лукас
(Голлер Беньямин)
46'
Опоку Аарон
Рашль Тобиас
 
52'
 
Голлер Беньямин
55'
 
Хунгбо Джозеф
Голлер Беньямин
55'
 
Дафернер Кристоф
Хаяси Даити
59'
Аремю Афииз
Нихус Юлиан
 
59'
Редондо Кенни
Тачи Ричмонд
 
61'
 
Can Uzun
Думан Тайлан
68'
 
Хандверкер Тим
Шлаймер Лукас
71'
Бойд Терренс
Ахе Рагнар
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Нюрнберг
3.60
3.67
43.65
Все Коэффициенты
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
19
Хюбнер
Флориан
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
36
Шлаймер
Лукас
41
Лоун
Али
8
Думан
Тайлан
14
Голлер
Беньямин
9
Хаяси
Даити
11
Окунуки
Кандзи
Кайзерслаутерн
3-4-2-1
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

Б2
3:3
Б2
0:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
1:3
Б2
3:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.25

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
69

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 4 0.8
Риттер Марлон 1 0.2
Циммер Жан 1 0.2
Пухач Тымотеуш 1 0.2
Тачи Ричмонд 1 0.2
Краус Кевин II 1 (1) 0.2
Редондо Кенни 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 3 (1) 0.6
Шлаймер Лукас 2 0.4
Голлер Беньямин 1 0.2
Гиамера Ян 1 0.2
Хандверкер Тим 1 (1) 0.2
Лохкемпер Феликс 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хаяси Даити 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 1
Нихус Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Бойд Терренс 1 0
Риттер Марлон 1 0
Редондо Кенни 1 0
Эльведи Ян 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюрлеен Ахмет 1 1
Хунгбо Джозеф 2 0
Кастроп Йенс 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Матения Кристиан 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
3
43%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2
Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
3.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Кайзерслаутерн
 3:1 5 3 0 2 9 - 9 9
7.
Веен Висбаден
 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Нюрнберг
 1:3 5 2 1 2 8 - 10 7
10.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Падерборн
 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3:1 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
9.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Нюрнберг
 1:3 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
13.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Кайзерслаутерн
 3:1 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Нюрнберг
 1:3 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 4
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
Весь список
  • 55'
    Голлер Беньямин уходит с поля. Джозеф Хунбо выходит вместо него
  • 52'
    Голлер Беньямин получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Тобиас Рашль уходит с поля. Опоку Аарон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Кайзерслаутерн
    Ничья
    Нюрнберг
    3.60
    3.67
    43.65
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