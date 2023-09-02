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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 43677
Кайзерслаутерн
3:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
19' Гол
Тачи Ричмонд
2:0
26' Гол
Пухач Тымотеуш
3:0
30' Гол
Ахе Рагнар
3:1
37' Гол
Шлаймер Лукас
52' Желтая карточка
Голлер Беньямин
89' Красная карточка
Матения Кристиан
90' Желтая карточка
Циммер Жан
90' Желтая карточка
Хорн Яннес
90'+9
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
19
Хюбнер
Флориан
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
36
Шлаймер
Лукас
41
Лоун
Али
8
Думан
Тайлан
14
Голлер
Беньямин
9
Хаяси
Даити
11
Окунуки
Кандзи
Кайзерслаутерн
3-4-2-1
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

Б2
3:3
Б2
0:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
1:3
Б2
3:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.25

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
69

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 4 0.8
Риттер Марлон 1 0.2
Циммер Жан 1 0.2
Пухач Тымотеуш 1 0.2
Тачи Ричмонд 1 0.2
Краус Кевин II 1 (1) 0.2
Редондо Кенни 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 3 (1) 0.6
Шлаймер Лукас 2 0.4
Голлер Беньямин 1 0.2
Гиамера Ян 1 0.2
Хандверкер Тим 1 (1) 0.2
Лохкемпер Феликс 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хаяси Даити 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 1
Нихус Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Бойд Терренс 1 0
Риттер Марлон 1 0
Циммер Жан 1 0
Редондо Кенни 1 0
Эльведи Ян 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матения Кристиан 1 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Хунгбо Джозеф 2 0
Кастроп Йенс 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Хорн Яннес 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
38%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2
Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
3.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Кайзерслаутерн
 5 3 0 2 9 - 9 9
7.
Веен Висбаден
 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
10.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Падерборн
 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
9.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
13.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
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  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 4
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
Весь список
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