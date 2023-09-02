Тур: 5. Стадион: МДСС-Арена.
0'
0:1
2' ГолРезе Фабиан
1:1
7' ГолГнака Силас
8' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
14' Желтая карточкаDaniel Heber
20' Желтая карточкаMarten Winkler
1:2
22' ГолMarten Winkler
35' Желтая карточкаДордой Мартон
2:2
37' ГолШулер Лука
2:3
43' ГолТабакович Харис
45' Желтая карточкаАтик Бариш
Ход матча
2'
0:1
7'
1:1
14'
20'
22'
35'
37'
2:2
43'
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
15
Daniel
Heber
24
Югоне
Жан
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
10
Jason
Ceka
12
Эрнст
Тьярк
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Полузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
19 Leon BellПолузащитник
-
23 Атик БаришНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
10 Jason CekaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Bence Dardai
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Магдебург
Герта
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.8
|Конде Амара
|1
|0.2
|Кастаньос Люк
|1
|0.2
|Арслан Ахмет
|1
|0.2
|Гнака Силас
|1
|0.2
|Югоне Жан
|1
|0.2
|Атик Бариш
|0
|0
|Leon Bell
|0
|0
|Jason Ceka
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|3
|0.6
|Marten Winkler
|2
|0.4
|Превляк Смаил
|1
|0.2
|Резе Фабиан
|1
|0.2
|Дардаи Палко
|1
|0.2
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|3
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Daniel Heber
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Югоне Жан
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marten Winkler
|2
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Дардаи Палко
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Герта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
5
Магдебург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Герта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1
Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1
Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1
Результаты матчей
Магдебург
Герта
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|2:3
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|3:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|4
|0
|1
|3
|6 - 9
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|3:2
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|11.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|2:3
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2:3
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|3:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Герта
|Табакович Харис
|3 (2)
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3