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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 26872
Магдебург
6:4
Конец матча
Герта
0'
0:1
2' Гол
Резе Фабиан
1:1
7' Гол
Гнака Силас
8' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
14' Желтая карточка
Daniel Heber
20' Желтая карточка
Marten Winkler
1:2
22' Гол
Marten Winkler
35' Желтая карточка
Дордой Мартон
2:2
37' Гол
Шулер Лука
2:3
43' Гол
Табакович Харис
45' Желтая карточка
Атик Бариш
3:3
49' Гол
Jason Ceka
3:4
55' Гол
Табакович Харис
4:4
58' Гол
Leon Bell
5:4
68' Гол
Эль-Ханкури Мохамед
6:4
90' Гол
Арслан Ахмет
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Резе Фабиан
7'
Гнака Силас
1:1
8'
 
Ляйстнер Тони
14'
Daniel Heber
 
20'
 
Marten Winkler
22'
1:2
Marten Winkler
(Табакович Харис)
35'
 
Дордой Мартон
36'
Конде Амара
Daniel Elfadli
 
37'
Шулер Лука
(Атик Бариш)
2:2
43'
2:3
Табакович Харис
(Marten Winkler)
45'
Атик Бариш
 
46'
 
Превляк Смаил
Marten Winkler
46'
 
Бухалакис Андреас
Дуджак Джереми
49'
Jason Ceka
(Атик Бариш)
3:3
55'
3:4
Табакович Харис
(Превляк Смаил)
58'
Leon Bell
(Jason Ceka)
4:4
60'
 
Гехтер Линус
Кемпф Марк-Оливер
68'
Эль-Ханкури Мохамед
(Шулер Лука)
5:4
69'
Кастаньос Люк
Шулер Лука
 
71'
 
Нидерлехнер Флориан
Дардаи Палко
71'
 
Пекарик Петер
Карбовник Михал
85'
Ито Тацуя
Атик Бариш
 
85'
Alexander Nollenberger
Эль-Ханкури Мохамед
 
85'
Арслан Ахмет
Jason Ceka
 
90'
Арслан Ахмет
(Гнака Силас)
6:4

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 5
  • 12 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 491 Количество передач 370
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райманн
Доминик
5
Лоуренс
Джеймс
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
11
Эль-Ханкури
Мохамед
24
Югоне
Жан
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
10
Jason
Ceka
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
19
Дуджак
Джереми
31
Дордой
Мартон
27
Дардаи
Палко
22
Marten
Winkler
25
Табакович
Харис
11
Резе
Фабиан
Магдебург
3-4-3
Герта
4-3-3

История личных встреч

Магдебург
Герта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.8
Арслан Ахмет 2 0.4
Jason Ceka 1 0.2
Конде Амара 1 0.2
Гнака Силас 1 0.2
Leon Bell 1 0.2
Кастаньос Люк 1 0.2
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.2
Югоне Жан 1 0.2
Атик Бариш 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 4 0.8
Marten Winkler 2 0.4
Превляк Смаил 1 0.2
Резе Фабиан 1 0.2
Дардаи Палко 1 0.2
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 3 0
Leon Bell 2 0
Daniel Heber 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Югоне Жан 1 0
Daniel Elfadli 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marten Winkler 2 0
Ляйстнер Тони 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Рихтер Марко 1 0
Дардаи Палко 1 0
Дордой Мартон 1 0
Клеменс Паскаль 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Герта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Магдебург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Герта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1
Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1
Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1

Результаты матчей

Магдебург
Герта

Точный счет

2:1
1 раз 50%
6:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 60%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
2
3
3.5
2
3
1
4
4.5
1
4
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
3.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Веен Висбаден
 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Нюрнберг
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Падерборн
 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
8.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
12.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Атик Бариш получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Marten Winkler сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Табакович Харис бьет в цель!
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