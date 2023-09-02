Тур: 7. Стадион: Нижний Новгород.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Даку МирлиндНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
51 Рожков ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
История личных встреч
Пари НН
Рубин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|1
|0.17
|Сулейманов Тимур
|1
|0.17
|Севикян Эдгар
|1
|0.17
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|3
|0.5
|Даку Мирлинд
|2 (1)
|0.33
|Мартынович Александр
|1
|0.17
|Грицаенко Алексей
|1
|0.17
|Иву Угучукву
|1
|0.17
|Зотов Александр
|0
|0
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|1
|2
|Сергей Юран
|1
|1
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Калинский Николай
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
|Майга Мамаду
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Иву Угучукву
|2
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Даку Мирлинд
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
5
Пари НН
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
50%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0
Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0
Рубин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0
Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0
Результаты матчей
Пари НН
Рубин
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Рубин
Исход игры
Пари НН
40% (52)
Ничья
41.5% (54)
Рубин
18.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
25.23% (28)
Меньше
74.77% (83)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (52)
1:0 Пари НН
18.5% (24)
2:1 Пари НН
11.5% (15)
1:2 Рубин
6.9% (9)
0:1 Рубин
3.8% (5)
2:0 Пари НН
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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