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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Рубин
Прогнозы 46
Пари НН 28.3% (13)
X 50% (23)
Рубин 21.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Рубин
2.50
3.40
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Пари НН
Рубин

История личных встреч

Пари НН
Рубин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:3
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 1 0.17
Сулейманов Тимур 1 0.17
Севикян Эдгар 1 0.17
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 3 0.5
Даку Мирлинд 2 (1) 0.33
Мартынович Александр 1 0.17
Грицаенко Алексей 1 0.17
Иву Угучукву 1 0.17
Зотов Александр 0 0
Кабутов Дмитрий 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 1 2
Сергей Юран 1 1
Нигматуллин Артур 1 0
Калинский Николай 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Майга Мамаду 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 2 0
Иву Угучукву 2 0
Вуячич Игор 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Даку Мирлинд 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
5
Пари НН
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
50%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0
Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0
Рубин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0
Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0

Результаты матчей

Пари НН
Рубин

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 8 - 7 13
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
9.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13.
Рубин
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
8.
Пари НН
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
5.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ахмат
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
15.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
16.
Балтика
 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2023, осталось 2 дня 6 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 46
    Пари НН 28.3% (13)
    X 50% (23)
    Рубин 21.7% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Рубин
    2.50
    3.40
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Рубин

    Исход игры
    Пари НН
    28.3% (13)
    Ничья
    50% (23)
    Рубин
    21.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.26% (10)
    Меньше
    76.74% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.8% (22)
    1:0 Пари НН
    15.2% (7)
    1:2 Рубин
    10.9% (5)
    2:1 Пари НН
    8.7% (4)
    0:1 Рубин
    6.5% (3)
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    Пари НН
    Рубин
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