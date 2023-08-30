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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Факел
Прогнозы 48
Крылья Советов 85.4% (41)
X 10.4% (5)
Факел 4.2% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Факел
1.88
3.80
4.50
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История личных встреч

Крылья Советов
Факел

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
1:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КФ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.78

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
115

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 3 (1) 0.5
Салтыков Никита 2 0.33
Бабкин Сергей 2 0.33
Ежов Роман 1 (1) 0.17
Рассказов Николай 1 0.17
Карпицкий Егор 1 0.17
Зотов Георгий 1 0.17
Бейл Гленн 1 0.17
Костанца Фернандо 1 0.17
Хубулов Владимир 1 0.17
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Шитов Владислав 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 3 0.5
Якимов Вячеслав 1 0.17
Долгов Александр 1 0.17
Альшин Ильнур 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Моцпан Никита 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 2 1
Костанца Фернандо 3 0
Солдатенков Александр 1 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Салтыков Никита 1 0
Рахманович Амар 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Марков Евгений 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Факел
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
2
Крылья Советов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Факел
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
20%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
4
29%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
5
36%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1
Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1
Факел
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0
ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2

Результаты матчей

Крылья Советов
Факел

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 8 - 7 13
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
9.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13.
Рубин
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
8.
Пари НН
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
5.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ахмат
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
15.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
16.
Балтика
 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2023, осталось 2 дня 8 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 48
    Крылья Советов 85.4% (41)
    X 10.4% (5)
    Факел 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Факел
    1.88
    3.80
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Факел

    Исход игры
    Крылья Советов
    85.4% (41)
    Ничья
    10.4% (5)
    Факел
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    70.73% (29)
    Нет
    29.27% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    52.1% (25)
    1:0 Крылья Советов
    14.6% (7)
    2:0 Крылья Советов
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
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    Крылья Советов
    Факел
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