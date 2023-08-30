Тур: 7. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
История личных встреч
Крылья Советов
Факел
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.75
Среднее время на гол
112
120
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.78
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
115
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|3 (1)
|0.5
|Салтыков Никита
|2
|0.33
|Бабкин Сергей
|2
|0.33
|Ежов Роман
|1 (1)
|0.17
|Рассказов Николай
|1
|0.17
|Карпицкий Егор
|1
|0.17
|Зотов Георгий
|1
|0.17
|Бейл Гленн
|1
|0.17
|Костанца Фернандо
|1
|0.17
|Хубулов Владимир
|1
|0.17
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
|Шитов Владислав
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|3
|0.5
|Якимов Вячеслав
|1
|0.17
|Долгов Александр
|1
|0.17
|Альшин Ильнур
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Моцпан Никита
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|2
|1
|Костанца Фернандо
|3
|0
|Солдатенков Александр
|1
|0
|Ежов Роман
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Рахманович Амар
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Марков Евгений
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Факел
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
2
Крылья Советов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Факел
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
20%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
4
29%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
5
36%
1
17%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1
Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1
Факел
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0
ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Зенит - Факел 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Факел 1:0 Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2
Результаты матчей
Крылья Советов
Факел
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Факел
Исход игры
Крылья Советов
85.4% (41)
Ничья
10.4% (5)
Факел
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
70.73% (29)
Нет
29.27% (12)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
52.1% (25)
1:0 Крылья Советов
14.6% (7)
2:0 Крылья Советов
10.4% (5)
1:1 Ничья
6.3% (3)
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