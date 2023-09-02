Тур: 7. Стадион: Екатеринбург Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
55
Аюпов
Тимур
88
Шелия
Гиорги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Ишков ИльяНападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
-
47 Гбамбле НенеПолузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
История личных встреч
Урал
Ахмат
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.3
Среднее время на гол
64
69
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
85
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|2
|0.33
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.33
|Каштанов Алексей
|2 (2)
|0.33
|Бикфалви Эрик
|1
|0.17
|Аюпов Тимур
|1
|0.17
|Юшин Александр
|0
|0
|Гильерме Шеттине
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимофеев Артём
|2
|0.33
|Ильин Владимир
|2
|0.33
|Конате Мохамед II
|2 (2)
|0.33
|Бериша Бернард
|1
|0.17
|Камило Рейжерс
|1
|0.17
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.17
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильерме Шеттине
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Кулаков Денис
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|2
|1
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Челикович Ясмин
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
4
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ахмат
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
3
38%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2
Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0
Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0
Результаты матчей
Урал
Ахмат
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Урал
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Ахмат
Исход игры
Урал
71.6% (111)
Ничья
19.4% (30)
Ахмат
9% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (59)
Меньше
46.85% (52)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
2:1 Урал
33.5% (52)
1:0 Урал
15.5% (24)
1:1 Ничья
14.2% (22)
2:0 Урал
3.2% (5)
1:2 Ахмат
2.6% (4)
3:1 Урал
1.3% (2)
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