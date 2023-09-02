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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Урал
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 155
Урал 71.6% (111)
X 19.4% (30)
Ахмат 9% (14)
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Урал
Ничья
Ахмат
3.20
3.40
3.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
4
Эмерсон
Иллой-Айет
2
Бегич
Сильвие
25
Нейва
Кристиан
5
Егорычев
Андрей
44
Сиссе
Ибраима
8
Мишкич
Даниэль
55
Аюпов
Тимур
7
Юшин
Александр
79
Каштанов
Алексей
88
Шелия
Гиорги
55
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
6
Челикович
Ясмин
8
Богосавац
Мирослав
21
Олейников
Иван
16
Камило
Рейжерс
29
Ильин
Владимир
94
Тимофеев
Артём
98
Ковачев
Светослав
13
Конате
Мохамед
II
Урал
4-5-1
Ахмат
4-5-1

История личных встреч

Урал
Ахмат

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Среднее время на гол

64
69

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.45
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
85

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 2 0.33
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.33
Каштанов Алексей 2 (2) 0.33
Бикфалви Эрик 1 0.17
Аюпов Тимур 1 0.17
Юшин Александр 0 0
Гильерме Шеттине 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимофеев Артём 2 0.33
Ильин Владимир 2 0.33
Конате Мохамед II 2 (2) 0.33
Бериша Бернард 1 0.17
Камило Рейжерс 1 0.17
Агаларов Гамид 1 (1) 0.17
Тодорович Дарко 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильерме Шеттине 1 1
Помазун Илья 2 0
Кулаков Денис 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Ишков Илья 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 2 1
Шелия Гиорги 2 0
Камилов Владислав 2 0
Челикович Ясмин 2 0
Быстров Марат 0 1
Тимофеев Артём 1 0
Ильин Владимир 1 0
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Харин Евгений 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
4
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ахмат
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
3
38%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2
Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0
Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0

Результаты матчей

Урал
Ахмат

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Урал
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 8 - 7 13
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
9.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13.
Рубин
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
8.
Пари НН
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
5.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ахмат
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
15.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
16.
Балтика
 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Амелин из Тулы. Помогать ему на бровках будут Михаил Иванов из Костромы и Игорь Князев из Курска. Резервным арбитром на этот матч назначен Андрей Фисенко из Владивостока. На VAR будут работать Виталий Мешков из Дмитрова и Антон Фролов из Москвы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче седьмого тура чемпионата России между "Уралом" из Екатеринбурга и грозненским "Ахматом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2023, осталось 19 минут.



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Прогнозы 155
Урал 71.6% (111)
X 19.4% (30)
Ахмат 9% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Ахмат
3.20
3.40
3.30
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Урал - Ахмат

Исход игры
Урал
71.6% (111)
Ничья
19.4% (30)
Ахмат
9% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (59)
Меньше
46.85% (52)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
2:1 Урал
33.5% (52)
1:0 Урал
15.5% (24)
1:1 Ничья
14.2% (22)
2:0 Урал
3.2% (5)
1:2 Ахмат
2.6% (4)
3:1 Урал
1.3% (2)
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