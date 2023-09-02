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Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Амелин из Тулы. Помогать ему на бровках будут Михаил Иванов из Костромы и Игорь Князев из Курска. Резервным арбитром на этот матч назначен Андрей Фисенко из Владивостока. На VAR будут работать Виталий Мешков из Дмитрова и Антон Фролов из Москвы.