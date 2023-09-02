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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Краснодар
1:0
Второй тайм: 51'
Спартак Москва
0'
20' Желтая карточка
Кордоба Джон
1:0
40' Гол
Кордоба Джон
Джикия вынес мяч из пустых ворот...
1:0. Гол Джона Кордоба (видео). ...
Момент Сперцяна (видео). Мир Рос...

Ход матча

20'
Кордоба Джон
 
40'
Кордоба Джон
(Олаcа Лукас)
1:0
Прогнозы 185
Краснодар 45.9% (85)
X 21.1% (39)
Спартак Москва 33% (61)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Спартак Москва
3.10
4.50
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
3
Тормена
Витор
4
Алонсо
Хуниор
15
Олаcа
Лукас
88
Кривцов
Никита
53
Черников
Александр
10
Сперцян
Эдуард
11
Батчи
Жоау
9
Кордоба
Джон
40
Олусегун
Джуниор
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
14
Джикия
Георгий
4
Дуарте
Алексис
2
Рябчук
Олег
22
Игнатов
Михаил
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
77
Бонгонда
Тео
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Квинси
Краснодар
4-3-3
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Краснодар
Спартак Москва

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед

30 матчей

30%
6.7%
63.3%
9 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

16.7%
40%
43.3%
5 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
4:3
WЗКР
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КPП
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.2

Среднее время на гол

58
75

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2.4
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.97
1.5

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 3 (2) 0.43
Кордоба Джон 3 0.43
Батчи Жоау 1 0.14
Кайо Панталеао 1 0.14
Ахметов Ильзат 1 0.14
Черников Александр 1 0.14
Олаcа Лукас 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 3 0.43
Промес Квинси 2 0.29
Соболев Александр Сергеевич 2 0.29
Хлусевич Даниил 2 0.29
Игнатов Михаил 1 0.14
Мозес Виктор 1 0.14
Медина Хесус 1 0.14
Мартинс Кристофер 0 0
Литвинов Руслан 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 3 0
Черников Александр 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 3 0
Умяров Наиль 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
5
Краснодар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
67%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2
Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2
Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1

Результаты матчей

Краснодар
Спартак Москва

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
8.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Пари НН
 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
10.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
15.
Балтика
 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
8.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
7.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Балтика
 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Снова угловой разыграл "Спартак", подача в штрафную ничем не закончилась. Далее Промес не сумел в борьбе с противником сохранить мяч для своего коллектива. 
  • Угловой
    50'
    Промес получил мяч на левом краю, после чего нанес удар по воротам соперника, но соперник заблокировал угрозу. Вторая подача в штрафную, и Соболева опережает защитник. Угловой. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Пытается "Краснодар" разогнать атаку своей команды. Олусегун подталкивает Рябчука, причем с нарушением правил. В итоге судейская коллегия фиксирует фол в атаке. 
  • Замена
    47'
    Литвинов в перерыве вместо Умярова в составе "Спартака" появился. Эта ротация пока остается в игре единственной. Зафиксируем ее в протоколе. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашем матче второй тайм. С центра поля мяч разыграли футболисты "Спартака". Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит у нас свисток на перерыв. "Краснодар" переигрывает пока "Спартак" за счет единственного гола, забитого Джоном Кордобой под занавес игрового отрезка.
  • 45'
    Да, классный момент не реализовали футболисты "Краснодара". Будут ли такие шансы у "быков" после перерыва? Далеко не факт.
  • Опасный момент
    45'
    НЕВЕРОЯТНО! Как-то тут мяч в ворота "Спартака" не прилетел! Кривцов вырвался на свидание с вратарем "Спартака" и смог его обыграть. В итоге пробить Кривцов не сумел в борьбе с Умяровым. Впрочем, Селихов и Денисов не разобрались, кому из них по мячу играть, а удар Кордобы с добивания прилетает в стоящего на "ленточке" защитника!
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты рефери добавляет к основному времени первого тайма.
  • Фол, нарушение
    44'
    Соболев в окружении двух соперников отдал передачу на Зобнина, который сумел сферу остановить, но не без нарушения правил. Подыграл он себе рукой.
  • Опасный момент
    42'
    МОМЕНТИЩЕ! Зобнин нанес удар по воротам соперника, но попал в Сафонова. Повторный удар по рамке "быков" последовал, и Матвей снова свою команду спасает! Первый угловой!
  • 41'
    Ну что? Теперь "Спартаку" нужно пытаться отыграться. В первом тайме немногое у "красно-белых" получалось, а теперь, когда клуб уступает, ему нужно пытаться отыграться. 
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРДОБА! 1:0!
    Вот теперь пойдет у нас игра! Оласа сейчас вбросил мяч из аута в штрафную. Там Кордоба сумел принять мяч, ушел от двух защитников и сумел пробить по воротам "Спартака". Прямиком в правый угол сфера влетает!
  • Фол, нарушение
    38'
    Олусегун сейчас действовал жестковато против Промеса. У рефери для игрока "Краснодара" и сейчас не нашлось в кармашке карточки желтого цвета.
  • 37'
    Игнатов с правого края снова прострелил мяч в штрафную соперника, но решил на вынос в этой ситуации сыграть Кривцов. Мяч за боковую линию вынесен. 
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    • 36'
      Ни одного углового в первом тайме за 35 минут игры не подали соперники. Фантастически мало стандартных положений, которые могли бы каждой из команд сегодня помочь.
    • 35'
      Батчи получил мяч на левом краю штрафной, после чего выполнил прострельный пас в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось. Выбита сфера в центр поля. 
    • 34'
      Получил легкий толчок в спину сейчас Игнатов от соперника. По инерции он упал на газон, но требовать назначения пенальти футболист не стал. Не было оснований.
    • Травма, повреждение
      32'
      Интересно! Чуть ли не половина игроков запаса "Спартака" в разминочной зоне оказались. Я и не знал, что подобное разрешено правилами. У нас же Джикия снова на газоне лежит. В новом эпизоде в своей штрафной он получил удар плечом в плечо от Олусегуна.
    • 31'
      Пока ни одного голевого момента нет у Кордобы за треть игры. Селихов дважды играет на выходе после того, как в его штрафную грузили снаряд игроки "Краснодара". Пытался добить мяч в ворота Сперцян, но расторопнее на отскоке был сам голкипер. 
    • 30'
      Промес накрутил двух соперников на левом фланге, а затем выполнил подачу в штрафную "Краснодара" - тут уже отрабатывает Батчи в обороне. Мяч выбит в центр поля. 
    • 29'
      Соболев переиграл одного соперника на замахе, попытался уйти от другого, но Черников там буквально вцепился в него ногами, выбив мяч за боковую линию, в аут.
    • Офсайд
      27'
      Еще один офсайд, которых к этому моменту уже четыре накопилось. И снова у "Спартака" "вне игры". Зобнин на сей раз поторопился с подключением к атаке. 
    • 26'
      Ну пока вернулся на поле Джикия. Сможет ли он продолжить встречу, мы узнаем уже в ближайшие минуты игры. Но продолжает прихрамывать капитан "Спартака". 
    • 25'
      Бабич сейчас отправился разминаться, пока Джикия сидит на газоне, а его партнеры попивают водичку во время перерыва на водопой.
    • Травма, повреждение
      24'
      И все-таки у Джикии проблемы со здоровьем. 24 минуты интенсивного футбола привели к повреждению. Медики уже на поле вышли. Оказывается помощь Георгию. 
    • 23'
      Трибуны включаются в процесс боления. "Краснодар" в первой половине первого тайма смотрелся лучше своего соперника, имея пару моментов у ворот противника. 
    • Офсайд
      21'
      Третий офсайд, вроде как, в матче у "Спартака". Промес на левом фланге оказался во "вне игры". Судья поднял флажок, увидев, что Квинси нарушил ту самую мнимую линию, забегать за которую нельзя.
    • Желтая карточка
      20'
      Джикия и Кордоба сошлись в борьбе сейчас. В итоге игрок "Краснодара" получил карточку желтого цвета за споры с рефери и скандал, который он устроил на поле после столкновения с игроком "Спартака".
    • 19'
      Батчи отдал передачу с левого края в центр, на Олусегуна, который пытался проткнуть мяч в ворота, но Джикия снова сыграл надежно, отработав в защите самым наилучшим образом. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Кривцов сейчас толкнул оппонента так, что последний чуть было не улетел в рекламные щиты. Зобнину досталось тут солидно. Повезло, что 47-й номер "красно-белых" не получил повреждение. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Сперцяна сейчас буквально затолкал Игнатов. Действовал он слишком жестко против десятки "Краснодара", завалив оппонента на газон. 
    • 15'
      Ну все с Джикией в порядке, он смог подняться с газона. Будем надеяться, что не возникнет у него дискомфорта в дальнейшем. Батчи же у "Краснодара" в борьбе действовал, но потерял мяч в результате прессинга от Игнатова. 
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТИЩЕ! Чудом Сперцян не забивает сейчас! Продавил он оборону соперника, после чего нанес выстрел в правый от себя угол, но мяч улетает рядом со стойкой. Падая на газон, Джикия получает повреждение.
    • Офсайд
      13'
      Промес показывает, что его сбили сейчас соперники, но фола нет. А вот в офсайде оказывается партнер, который с правого края выполнял заброс в штрафную. Это был Игнатов. 
    • 12'
      Свистят сейчас трибуны, которые гонят вперед свою команду. Стоит отметить, что в атаке пока себя проявляет "Спартак". "Краснодар" сидит в обороне и ждет шанса сыграть на контратаке. 
    • 11'
      Сперцян до конца прессинговал оборону соперника, но жестко поставленный корпус защитником "Спартака" Джикией привел к тому, что сфера пределы поля покинула. 
    • 10'
      Едва Бонгонда не обработал мяч, который на него из глубины поля отправлял Умяров. В итоге футболист "Спартака" не смог сферу обработать.
    • Фол, нарушение
      9'
      Промес в атаке действовал сейчас слишком авантюрно. В итоге снес он соперника на газон. Рефери зафиксировал нарушение правил в нападении. 
    • 8'
      Рядом был Соболев с Бонгондой, но удалось защитникам "Краснодара" отобрать мяч у соперника и выбить его за пределы поля. Очень плотная опека у Александра будет сегодня.
    • 7'
      Кордоба по левому краю убегал к воротам соперника, но Дуарте там успел до снаряда первым добраться. Спокойно вынес он мяч за пределы поля. В аут в данном случае. 
    • 5'
      На Черникова пошла передача у "Краснодара". Попытался футболист добраться до футбольного снаряда, но оставить его в игре не удалось. Укатывается сфера за пределы поля. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Кривцов получает сейчас удар по ногам от своего соперника. В руках рефери могла появиться карточку желтого цвета, но ее нет. Можно встречу продолжать.
    • 3'
      Селихов как будто приглашает Батчи и Кордобу себя прессинговать, но игроки "Краснодара" не торопятся озадачивать своего соперника. Вратарь спокойно далее выносит мяч в центр поля. 
    • 2'
      Футболисты "Краснодара" предстали сегодня на поле в черно-зеленых цветах, а игроки "Спартака" предстали перед нами в красно-белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, встреча в Краснодаре со свистком главного арбитра стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Олаcа Лукас сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
    • 20'
      Кордоба Джон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Краснодар
    45.9% (85)
    Ничья
    21.1% (39)
    Спартак Москва
    33% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.55% (83)
    Меньше
    28.45% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    89.66% (104)
    Нет
    10.34% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    23.8% (44)
    1:1 Ничья
    11.4% (21)
    1:2 Спартак Москва
    8.1% (15)
    2:2 Ничья
    5.9% (11)
    1:0 Краснодар
    4.3% (8)
    2:3 Спартак Москва
    2.2% (4)
    3:2 Краснодар
    2.2% (4)
    3:1 Краснодар
    1.6% (3)
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