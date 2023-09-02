Тур: 7. Стадион: Краснодар.
1:0
Второй тайм: 51'
Бонусы букмекеров
Ход матча
20'
40'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Олаcа
Лукас
11
Батчи
Жоау
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
77
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КадиПолузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
История личных встреч
Краснодар
Спартак Москва
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед
30 матчей
30%
6.7%
63.3%
9 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
16.7%
40%
43.3%
5 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.2
Среднее время на гол
58
75
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2.4
1.8
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
1.97
1.5
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|0.43
|Кордоба Джон
|3
|0.43
|Батчи Жоау
|1
|0.14
|Кайо Панталеао
|1
|0.14
|Ахметов Ильзат
|1
|0.14
|Черников Александр
|1
|0.14
|Олаcа Лукас
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|3
|0.43
|Промес Квинси
|2
|0.29
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.29
|Хлусевич Даниил
|2
|0.29
|Игнатов Михаил
|1
|0.14
|Мозес Виктор
|1
|0.14
|Медина Хесус
|1
|0.14
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|3
|0
|Черников Александр
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
5
Краснодар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
67%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2
Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2
Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1
Результаты матчей
Краснодар
Спартак Москва
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|8.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Спартак Москва
Исход игры
Краснодар
45.9% (85)
Ничья
21.1% (39)
Спартак Москва
33% (61)
Тотал 2.5
Больше
71.55% (83)
Меньше
28.45% (33)
Обе команды забьют
Да
89.66% (104)
Нет
10.34% (12)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
23.8% (44)
1:1 Ничья
11.4% (21)
1:2 Спартак Москва
8.1% (15)
2:2 Ничья
5.9% (11)
1:0 Краснодар
4.3% (8)
2:3 Спартак Москва
2.2% (4)
3:2 Краснодар
2.2% (4)
3:1 Краснодар
1.6% (3)
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