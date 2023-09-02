Стартовал в нашем матче второй тайм. С центра поля мяч разыграли футболисты "Спартака". Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Литвинов в перерыве вместо Умярова в составе "Спартака" появился. Эта ротация пока остается в игре единственной. Зафиксируем ее в протоколе.

Пытается "Краснодар" разогнать атаку своей команды. Олусегун подталкивает Рябчука, причем с нарушением правил. В итоге судейская коллегия фиксирует фол в атаке.

Промес получил мяч на левом краю, после чего нанес удар по воротам соперника, но соперник заблокировал угрозу. Вторая подача в штрафную, и Соболева опережает защитник. Угловой.

Снова угловой разыграл "Спартак", подача в штрафную ничем не закончилась. Далее Промес не сумел в борьбе с противником сохранить мяч для своего коллектива.

Да, классный момент не реализовали футболисты "Краснодара". Будут ли такие шансы у "быков" после перерыва? Далеко не факт.

Звучит у нас свисток на перерыв. "Краснодар" переигрывает пока "Спартак" за счет единственного гола, забитого Джоном Кордобой под занавес игрового отрезка.

Игнатов с правого края снова прострелил мяч в штрафную соперника, но решил на вынос в этой ситуации сыграть Кривцов. Мяч за боковую линию вынесен.

Олусегун сейчас действовал жестковато против Промеса. У рефери для игрока "Краснодара" и сейчас не нашлось в кармашке карточки желтого цвета.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОРДОБА! 1:0! Вот теперь пойдет у нас игра! Оласа сейчас вбросил мяч из аута в штрафную. Там Кордоба сумел принять мяч, ушел от двух защитников и сумел пробить по воротам "Спартака". Прямиком в правый угол сфера влетает!

Ну что? Теперь "Спартаку" нужно пытаться отыграться. В первом тайме немногое у "красно-белых" получалось, а теперь, когда клуб уступает, ему нужно пытаться отыграться.

МОМЕНТИЩЕ! Зобнин нанес удар по воротам соперника, но попал в Сафонова. Повторный удар по рамке "быков" последовал, и Матвей снова свою команду спасает! Первый угловой!

Соболев в окружении двух соперников отдал передачу на Зобнина, который сумел сферу остановить, но не без нарушения правил. Подыграл он себе рукой.

НЕВЕРОЯТНО! Как-то тут мяч в ворота "Спартака" не прилетел! Кривцов вырвался на свидание с вратарем "Спартака" и смог его обыграть. В итоге пробить Кривцов не сумел в борьбе с Умяровым. Впрочем, Селихов и Денисов не разобрались, кому из них по мячу играть, а удар Кордобы с добивания прилетает в стоящего на "ленточке" защитника!

36' Ни одного углового в первом тайме за 35 минут игры не подали соперники. Фантастически мало стандартных положений, которые могли бы каждой из команд сегодня помочь.

35' Батчи получил мяч на левом краю штрафной, после чего выполнил прострельный пас в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось. Выбита сфера в центр поля.

34' Получил легкий толчок в спину сейчас Игнатов от соперника. По инерции он упал на газон, но требовать назначения пенальти футболист не стал. Не было оснований.

32' Интересно! Чуть ли не половина игроков запаса "Спартака" в разминочной зоне оказались. Я и не знал, что подобное разрешено правилами. У нас же Джикия снова на газоне лежит. В новом эпизоде в своей штрафной он получил удар плечом в плечо от Олусегуна.

31' Пока ни одного голевого момента нет у Кордобы за треть игры. Селихов дважды играет на выходе после того, как в его штрафную грузили снаряд игроки "Краснодара". Пытался добить мяч в ворота Сперцян, но расторопнее на отскоке был сам голкипер.

30' Промес накрутил двух соперников на левом фланге, а затем выполнил подачу в штрафную "Краснодара" - тут уже отрабатывает Батчи в обороне. Мяч выбит в центр поля.

29' Соболев переиграл одного соперника на замахе, попытался уйти от другого, но Черников там буквально вцепился в него ногами, выбив мяч за боковую линию, в аут.

27' Еще один офсайд, которых к этому моменту уже четыре накопилось. И снова у "Спартака" "вне игры". Зобнин на сей раз поторопился с подключением к атаке.

26' Ну пока вернулся на поле Джикия. Сможет ли он продолжить встречу, мы узнаем уже в ближайшие минуты игры. Но продолжает прихрамывать капитан "Спартака".