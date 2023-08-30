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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 77
Краснодар 41.6% (32)
X 18.2% (14)
Спартак Москва 40.3% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Спартак Москва
2.37
3.90
3.00
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Краснодар
Спартак Москва

История личных встреч

Краснодар
Спартак Москва

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед

30 матчей

30%
6.7%
63.3%
9 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

16.7%
40%
43.3%
5 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
4:3
WЗКР
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КPП
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.2

Среднее время на гол

58
75

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2.4
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.97
1.5

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 3 (2) 0.5
Кордоба Джон 2 0.33
Батчи Жоау 1 0.17
Кайо Панталеао 1 0.17
Ахметов Ильзат 1 0.17
Черников Александр 1 0.17
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 3 0.5
Промес Квинси 2 0.33
Соболев Александр Сергеевич 2 0.33
Хлусевич Даниил 2 0.33
Игнатов Михаил 1 0.17
Мозес Виктор 1 0.17
Медина Хесус 1 0.17
Мартинс Кристофер 0 0
Литвинов Руслан 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 2 0
Черников Александр 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 3 0
Умяров Наиль 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
5
Краснодар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
67%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2
Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2
Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1

Результаты матчей

Краснодар
Спартак Москва

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 8 - 7 13
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
9.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13.
Рубин
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
8.
Пари НН
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
5.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ахмат
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
15.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
16.
Балтика
 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2023, осталось 2 дня 11 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 77
    Краснодар 41.6% (32)
    X 18.2% (14)
    Спартак Москва 40.3% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Спартак Москва
    2.37
    3.90
    3.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Спартак Москва

    Исход игры
    Краснодар
    41.8% (33)
    Ничья
    17.7% (14)
    Спартак Москва
    40.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    16.5% (13)
    1:1 Ничья
    10.1% (8)
    1:2 Спартак Москва
    7.6% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (2)
    3:1 Краснодар
    2.5% (2)
    1:0 Краснодар
    2.5% (2)
    2:0 Краснодар
    2.5% (2)
    2:3 Спартак Москва
    2.5% (2)
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    Краснодар
    Спартак Москва
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