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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Боруссия М
 
Позже
Бавария
Прогнозы 118
Боруссия М 5.9% (7)
X 4.2% (5)
Бавария 89.8% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Бавария
9.40
7.20
7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
3
Итакура
Ко
39
Вебер
Максимилиан
8
Вайгль
Юлиан
27
Райтц
Рокко
19
Нгуму
Натан
10
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
31
Чванчара
Томаш
26
Ульрайх
Свен
40
Мазрауи
Нуссаир
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
8
Горецка
Леон
6
Киммих
Йозуа
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
Боруссия М
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Бавария

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

38 матчей

34.2%
21.1%
44.7%
13 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.7%
44.7%
31.6%
9 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.2%
23.7%
42.1%
13 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

Б
3:2
Б
1:1
Б
1:2
К
5:0
Б
1:1
ТМК
0:2
Б
6:0
Б
3:2
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:5
ТК
0:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:1
ТМК
0:0
Б
0:2
Б
0:0
ТК
2:2
Б
0:2
Б
3:1
ТК
1:5
Б
3:4
Б
1:1
К
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
К
3:1

Голы

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.74
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.68
1.74

Среднее время на гол

53
51

Всего голов

65
54

Голов в среднем за матч

1.71
1.42

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 2 (1) 1
Итакура Ко 1 0.5
Нгуму Натан 1 0.5
Онора Франк 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 (1) 1.5
Сане Лерой 2 1
Тель Матис 1 0.5
Дэвис Альфонсо 0 0
Мюллер Томас 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чванчара Томаш 2 0
Итакура Ко 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин-Чжэ Ким 1 0
Гравенберх Райан 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бавария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2
Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2
Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2

Результаты матчей

Боруссия М
Бавария

Точный счет

0:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
5.
Хоффенхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
8.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Аугсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 9 2
13.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
14.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2023, осталось 13 минут.

    Главный судья: Айтекин Дениз

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    • Прогнозы 118
    Боруссия М 5.9% (7)
    X 4.2% (5)
    Бавария 89.8% (106)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Бавария
    9.40
    7.20
    7.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М - Бавария

    Исход игры
    Боруссия М
    5.9% (7)
    Ничья
    4.2% (5)
    Бавария
    89.8% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.96% (98)
    Меньше
    14.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    85.96% (98)
    Нет
    14.04% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    48.3% (57)
    1:3 Бавария
    23.7% (28)
    0:2 Бавария
    9.3% (11)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    0:3 Бавария
    2.5% (3)
    2:1 Боруссия М
    2.5% (3)
    2:3 Бавария
    1.7% (2)
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