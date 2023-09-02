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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Аугсбург
1:0
Первый тайм: 45'
Бохум
0'
1:0
36' Гол
Бельо Дион Дрене
38' Желтая карточка
Педерсен Мадс
45' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
1:0. Гол Диона Бельо (видео). Че...

Ход матча

36'
Бельо Дион Дрене
(Демирович Эрмедин)
1:0
38'
Педерсен Мадс
 
45'
Реджбекай Элвис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 112
Аугсбург 84.8% (95)
X 8.9% (10)
Бохум 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Бохум
2.24
4.20
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
27
Энгельс
Арне
23
Бауэр
Максимилиан
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
16
Варгас
Рубен
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
9
Демирович
Эрмедин
7
Бельо
Дион
Дрене
21
Титц
Филлип
1
Риман
Мануэль
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
5
Бернардо
Фернандес
15
Пасслак
Феликс
7
Штёгер
Кевин
8
Лосилья
Антони
19
Беро
Матуш
32
Виттек
Максимилиан
33
Хофманн
Филипп
11
Асано
Такума
Аугсбург
4-4-2
Бохум
3-5-2

История личных встреч

Аугсбург
Бохум

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:3
К
2:2
Б2
0:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1
1.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
48

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 1 (1) 0.33
Бауэр Максимилиан 1 0.33
Реджбекай Элвис 1 0.33
Варгас Рубен 1 0.33
Бельо Дион Дрене 1 0.33
Демирович Эрмедин 0 0
Титц Филлип 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 1 0.33
Виттек Максимилиан 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Ирвин 1 0
Дорш Никлас 1 0
Реджбекай Элвис 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 1 0
Беро Матуш 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0
Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2
Бохум
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3
Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2

Результаты матчей

Аугсбург
Бохум

Точный счет

4:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Штутгарт
 3:0 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Фрайбург
 0:3 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аугсбург
 1:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Вердер
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Майнц
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Дармштадт
 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Бохум
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 3:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Аугсбург
 1:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Фрайбург
 0:3 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Вердер
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Майнц
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Бохум
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Дармштадт
 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Фрайбург
 0:3 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Дармштадт
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Вердер
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 3:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Майнц
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Бохум
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Байер Л Бонифасе Виктор 3 (1)
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Майнц Кор Доминик 2
Весь список
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    Прогнозы 112
    Аугсбург 84.8% (95)
    X 8.9% (10)
    Бохум 6.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Бохум
    2.24
    4.20
    8.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Бохум

    Исход игры
    Аугсбург
    85% (96)
    Ничья
    8.8% (10)
    Бохум
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (70)
    Меньше
    37.5% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    49.6% (56)
    1:0 Аугсбург
    22.1% (25)
    2:0 Аугсбург
    6.2% (7)
    1:1 Ничья
    6.2% (7)
    1:2 Бохум
    4.4% (5)
    3:1 Аугсбург
    3.5% (4)
    3:2 Аугсбург
    1.8% (2)
    0:1 Бохум
    1.8% (2)
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