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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Аугсбург
2:2
Конец матча
Бохум
0'
1:0
35' Гол
Бельо Дион Дрене
38' Желтая карточка
Педерсен Мадс
44' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
1:1
45' Гол
Асано Такума
46' Желтая карточка
Беро Матуш
48' Желтая карточка
Пасслак Феликс
2:1
62' Гол
Демирович Эрмедин
2:2
64' Гол
Асано Такума
90'+5
2:2. Гол Такумы Асано (видео). Ч...
2:1. Гол Эрмедина Демировича (ви...
1:1. Гол Такумы Асано (видео). Ч...
1:0. Гол Диона Бельо (видео). Че...

Ход матча

35'
Бельо Дион Дрене
(Демирович Эрмедин)
1:0
38'
Педерсен Мадс
 
44'
Реджбекай Элвис
 
45'
1:1
Асано Такума
(Хофманн Филипп)
46'
 
Беро Матуш
48'
 
Пасслак Феликс
62'
Демирович Эрмедин
2:1
64'
2:2
Асано Такума
(Штёгер Кевин)
66'
Йенсен Фредрик
Титц Филлип
 
71'
 
Антви-Аджей Кристофер
Хофманн Филипп
77'
Кардона Ирвин
Варгас Рубен
 
78'
Брайтхаупт Тим
Реджбекай Элвис
 
78'
Гумни Роберт
Энгельс Арне
 
81'
 
Дашнер Лукас
Беро Матуш
81'
 
Брошински Мориц
Асано Такума
87'
Майер Арне
Бельо Дион Дрене
 
90'
 
Шлоттербек Кевен
Бернардо Фернандес

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 231 Количество передач 416
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Аугсбург 85% (96)
X 8.8% (10)
Бохум 6.2% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
27
Энгельс
Арне
23
Бауэр
Максимилиан
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
16
Варгас
Рубен
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
9
Демирович
Эрмедин
7
Бельо
Дион
Дрене
21
Титц
Филлип
1
Риман
Мануэль
20
Ордец
Иван
5
Бернардо
Фернандес
4
Машович
Эрхан
15
Пасслак
Феликс
7
Штёгер
Кевин
8
Лосилья
Антони
19
Беро
Матуш
32
Виттек
Максимилиан
33
Хофманн
Филипп
11
Асано
Такума
Аугсбург
4-4-2
Бохум
3-5-2

История личных встреч

Аугсбург
Бохум

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:3
К
2:2
Б2
0:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1
1.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
48

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 2 0.67
Демирович Эрмедин 1 0.33
Михель Свен 1 (1) 0.33
Бауэр Максимилиан 1 0.33
Реджбекай Элвис 1 0.33
Варгас Рубен 1 0.33
Титц Филлип 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 2 0.67
Штёгер Кевин 1 0.33
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 2 0
Педерсен Мадс 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Дорш Никлас 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 2 0
Штёгер Кевин 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0
Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2
Бохум
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3
Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2

Результаты матчей

Аугсбург
Бохум

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
5.
Хоффенхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
8.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Аугсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 9 2
13.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
14.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Аугсбург: 42%, Бохум: 58%.
  • 95'
    Демирович Эрмедин из команды Аугсбург заходит слишком далеко, он валит Ордец Иван.
  • 94'
    Шлоттербек Кевен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 94'
    Штёгер Кевин пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем
  • 94'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Аугсбург 85% (96)
    X 8.8% (10)
    Бохум 6.2% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 2:2 Бохум

    Исход игры
    Аугсбург
    85% (96)
    Ничья
    8.8% (10)
    Бохум
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (70)
    Меньше
    37.5% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    49.6% (56)
    1:0 Аугсбург
    22.1% (25)
    2:0 Аугсбург
    6.2% (7)
    1:1 Ничья
    6.2% (7)
    1:2 Бохум
    4.4% (5)
    3:1 Аугсбург
    3.5% (4)
    3:2 Аугсбург
    1.8% (2)
    0:1 Бохум
    1.8% (2)
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