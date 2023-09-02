Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Бохум

50' Энгельс Арне из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Г О О О О Л - Асано Такума забивает с правой ноги!

48' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Виттек Максимилиан

48' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Бохум

46' Варгас Рубен из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Реджбекай Элвис получил желтую карточку от судьи

44' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

42' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Лосилья Антони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Варгас Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Удар от ворот произведет Аугсбург

39' Штёгер Кевин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

38' Педерсен Мадс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Асано Такума создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бельо Дион Дрене оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Аугсбург

31' Хофманн Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Хорошую попытку сделал Беро Матуш . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

24' Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

23' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Ордец Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Ох, красивый был бы гол! Титц Филлип пробил с лета в перекладину!

17' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Матч приостановлен из-за петард на поле

14' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Аугсбург

7' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

7' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Аугсбург

4' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хорошую попытку сделал Асано Такума . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аугсбург начинает с центра поля