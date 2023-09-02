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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Вердер
1:0
Первый тайм: 45'
Майнц
0'
2' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
1:0
3' Пенальти
Дукш Марвин
10' Желтая карточка
Стаге Йенс
1:0. Гол Марвина Дюкша с пенальт...

Ход матча

2'
 
Ханше-Ольсен Андреас
3'
Дукш Марвин
1:0
10'
Стаге Йенс
 
23'
Вольтемаде Ник
Дукш Марвин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 113
Вердер 46.9% (53)
X 35.4% (40)
Майнц 17.7% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Майнц
2.76
3.59
6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
36
Гросс
Кристиан
6
Стаге
Йенс
3
Юнг
Антони
9
Ковнацки
Давид
7
Дукш
Марвин
27
Центнер
Робин
25
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Ван
дер
Берг
Сепп
20
Фернандес
Эдимилсон
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
9
Онисиво
Карим
Вердер
3-5-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Вердер
Майнц

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:2
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:5
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.08
1.62

Среднее время на гол

83
55

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.31
1.77

Среднее время на гол

68
50

Всего голов

31
44

Голов в среднем за матч

1.19
1.69

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

75
53

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 1 (1) 0.33
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 1 0.33
Каси Антони 1 0.33

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 1 0
Стаге Йенс 1 0
Фридль Марко 1 0
Шмид Романо 1 0
Линен Сенне 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Бо 2 0
Кор Доминик 2 0
Ван дер Берг Сепп 2 0
Да Коста Данни 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Баррейро Леандро 1 0

Результаты матчей

Вердер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Вердер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1
Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3
Майнц
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0
Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3

Результаты матчей

Вердер
Майнц

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Вердер
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Штутгарт
 3:0 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Фрайбург
 0:3 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аугсбург
 1:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Вердер
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Майнц
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Дармштадт
 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Бохум
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 3:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Аугсбург
 1:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Фрайбург
 0:3 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Вердер
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Майнц
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Бохум
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Дармштадт
 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Фрайбург
 0:3 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Дармштадт
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Вердер
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 3:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Майнц
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Бохум
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Байер Л Бонифасе Виктор 3 (1)
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Майнц Кор Доминик 2
Весь список
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    Прогнозы 113
    Вердер 46.9% (53)
    X 35.4% (40)
    Майнц 17.7% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Майнц
    2.76
    3.59
    6.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 1:0 Майнц

    Исход игры
    Вердер
    47.4% (54)
    Ничья
    35.1% (40)
    Майнц
    17.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (92)
    Нет
    17.86% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    33.3% (38)
    1:1 Ничья
    25.4% (29)
    1:2 Майнц
    10.5% (12)
    2:2 Ничья
    7.9% (9)
    1:0 Вердер
    6.1% (7)
    2:0 Вердер
    4.4% (5)
    0:1 Майнц
    3.5% (4)
    0:2 Майнц
    1.8% (2)
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