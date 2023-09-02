Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Вердер имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Штарк Никлас получил желтую карточку от судьи

46' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Удар от ворот произведет Майнц

43' Ковнацки Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Удар от ворот произведет Вердер

41' Фернандес Эдимилсон не смог попасть в створ ударом издали

39' Хорошую попытку сделал Вольтемаде Ник . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

39' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Вольтемаде Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

33' Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Матч возобновлен

31' Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Удар от ворот произведет Вердер

29' Фернандес Эдимилсон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Майнц

28' Оооо... вот это был удар! Шмид Романо должен был забить с этой позиции.

28' Шмид Романо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Вайзер Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хорошую попытку сделал Чхэ-Сон Ли II . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хорошую попытку сделал Онисиво Карим . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

19' Дукш Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Майнц

14' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Вердер

12' Фернандес Эдимилсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Стаге Йенс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Стаге Йенс пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

8' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

7' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Вердер

6' Онисиво Карим не смог попасть в створ ударом издали

5' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

3' Г О О О О О Л - Дукш Марвин из команды Вердер забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Робин Центнер прыгнул не в ту сторону.

2' Ханше-Ольсен Андреас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Мвене Филлипп нанес удар головой, но Иржи Павленка спокойно отбил мяч.

1' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

1' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Майнц начинает с центра поля