СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

35' Вирц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Джака Гранит пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем

33' Оооо... вот это был удар! Жереми Фримпонг должен был забить с этой позиции.

33' Жереми Фримпонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Джака Гранит создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Мелем Марвин наказан за толчок Жереми Фримпонг

31' Джака Гранит получил желтую карточку от судьи

30' Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Ишервуд Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Коссуну Одилон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт в офсайде

27' Паласиос Эсекиэль получил желтую карточку от судьи

25' Christoph Klarer сделал результативную передачу.

25' Г О О О О О О Л - Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

25' Christoph Klarer создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Та Джонатан получил желтую карточку от судьи

24' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.

21' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Victor Okoh Boniface из команды Байер Л

21' Нюрнбергер Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' СК Дармштадт пытается что-то создать.

20' Жереми Фримпонг пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем

19' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' СК Дармштадт контролирует мяч.

17' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Франич Бартол из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Циммерман Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' СК Дармштадт контролирует мяч.

10' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' СК Дармштадт контролирует мяч.

6' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

6' Франич Бартол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

3' Гримальдо Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' СК Дармштадт начинает с центра поля