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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Байер Л
1:1
Первый тайм: 45'
Дармштадт
0'
1:0
21' Гол
Бонифасе Виктор
24' Желтая карточка
Та Джонатан
1:1
25' Гол
Вильхельмссон Оскар
27' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
31' Желтая карточка
Джака Гранит
1:1. Гол Оскара Вильхельмссона (...
1:0. Гол Виктора Бонифаса (видео...

Ход матча

21'
Бонифасе Виктор
(Фримпонг Жереми)
1:0
24'
Та Джонатан
 
25'
1:1
Вильхельмссон Оскар
(Кларер Кристоф)
26'
 
Карич Эмир
Нюрнбергер Фабиан
27'
Паласиос Эсекиэль
 
31'
Джака Гранит
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 113
Байер Л 100% (113)
X 0% (0)
Дармштадт 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Дармштадт
6.55
7.30
15.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
4
Циммерман
Кристоф
3
Ишервуд
Томас
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
28
Франич
Бартол
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
29
Вильхельмссон
Оскар
24
Пфайффер
Лука
Байер Л
3-4-2-1
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Байер Л
Дармштадт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:2
Б
3:2
Б
1:2
Б
0:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 3 1
Та Джонатан 2 0.67
Фримпонг Жереми 1 0.33
Вирц Флориан 1 0.33
Хофманн Йонас 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 1 0.33
Вильхельмссон Оскар 1 0.33
Кларер Кристоф 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелем Марвин 2 0
Ману Брайдон 1 0
Кларер Кристоф 1 0
Маглица Матей 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дармштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0
Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3
Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1
Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1

Результаты матчей

Байер Л
Дармштадт

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Штутгарт
 3:0 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Фрайбург
 0:3 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аугсбург
 1:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Вердер
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Майнц
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Дармштадт
 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Бохум
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 3:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Аугсбург
 1:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Фрайбург
 0:3 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Вердер
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Майнц
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Бохум
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Дармштадт
 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Фрайбург
 0:3 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Дармштадт
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Вердер
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 3:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Майнц
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Бохум
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Байер Л Бонифасе Виктор 3 (1)
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Майнц Кор Доминик 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Пфайффер Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Вирц Флориан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 39'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 38'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Хофманн Йонас пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 37'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 36'
      Контроль мяча: Байер Л: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 36'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Паласиос Эсекиэль из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 35'
      Вирц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Джака Гранит пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 34'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 34'
      Коссуну Одилон выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 33'
      Оооо... вот это был удар! Жереми Фримпонг должен был забить с этой позиции.
    • 33'
      Жереми Фримпонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Джака Гранит создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 32'
      Мелем Марвин наказан за толчок Жереми Фримпонг
    • 31'
      Контроль мяча: Байер Л: 64%, СК Дармштадт: 36%.
    • 31'
      Джака Гранит получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Джака Гранит из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Пфайффер Лука
    • 30'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 30'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Ишервуд Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Коссуну Одилон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 29'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Франич Бартол ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 28'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 27'
      Контроль мяча: Байер Л: 61%, СК Дармштадт: 39%.
    • 27'
      Паласиос Эсекиэль получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Паласиос Эсекиэль из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Пфайффер Лука
    • 26'
      Нюрнбергер Фабиан получил травму и заменен. Карич Эмир выходит на поле.
    • 25'
      Christoph Klarer сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О О О Л - Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 25'
      Вильхельмссон Оскар выиграл воздушное противоборство у Паласиос Эсекиэль.
    • 25'
      Christoph Klarer создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Та Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Та Джонатан из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Пфайффер Лука пострадал.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Victor Okoh Boniface из команды Байер Л.
    • 21'
      Байер Л начинает контратаку
    • 21'
      Коссуну Одилон из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Нюрнбергер Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Вильхельмссон Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Байер Л: 63%, СК Дармштадт: 37%.
    • 20'
      Жереми Фримпонг пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 20'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 20'
      Вирц Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 19'
      Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 18'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 17'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Гримальдо Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Вирц Флориан из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 16'
      Коссуну Одилон выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 16'
      Мелем Марвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Та Джонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Ишервуд Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Франич Бартол из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Байер Л: 63%, СК Дармштадт: 37%.
    • 15'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 14'
      Вильхельмссон Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Паласиос Эсекиэль из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Джака Гранит из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 13'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Паласиос Эсекиэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Циммерман Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Пфайффер Лука выиграл воздушное противоборство у Тапсоба Эдмон.
    • 11'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 10'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Байер Л: 73%, СК Дармштадт: 27%.
    • 10'
      Тапсоба Эдмон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Паласиос Эсекиэль из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Франич Бартол ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Пфайффер Лука наказан за толчок Джака Гранит
    • 8'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Паласиос Эсекиэль
    • 7'
      Вильхельмссон Оскар выиграл воздушное противоборство у Тапсоба Эдмон.
    • 7'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 6'
      Франич Бартол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Байер Л: 83%, СК Дармштадт: 17%.
    • 5'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Гримальдо Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 1'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 1'
      Вильхельмссон Оскар выиграл воздушное противоборство у Паласиос Эсекиэль.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 46.5% пользователей.
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    Прогнозы 113
    Байер Л 100% (113)
    X 0% (0)
    Дармштадт 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Дармштадт
    6.55
    7.30
    15.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Дармштадт

    Исход игры
    Байер Л
    100% (114)
    Ничья
    0% (0)
    Дармштадт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    34.23% (38)
    Нет
    65.77% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    46.5% (53)
    3:1 Байер Л
    15.8% (18)
    2:1 Байер Л
    14% (16)
    3:0 Байер Л
    7% (8)
    4:0 Байер Л
    4.4% (5)
    1:0 Байер Л
    3.5% (4)
    4:1 Байер Л
    3.5% (4)
    5:0 Байер Л
    2.6% (3)
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