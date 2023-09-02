Тур: 3. Стадион: БайАрена. Главный судья: Яблонски Свен
0'
1:0
21' ГолБонифасе Виктор
24' Желтая карточкаТа Джонатан
1:1
25' ГолВильхельмссон Оскар
27' Желтая карточкаПаласиос Эсекиэль
31' Желтая карточкаДжака Гранит
Бонусы букмекеров
Ход матча
21'
24'
25'
31'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
-
13 АртурЗащитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
Дармштадт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|3
|1
|Та Джонатан
|2
|0.67
|Фримпонг Жереми
|1
|0.33
|Вирц Флориан
|1
|0.33
|Хофманн Йонас
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|1
|0.33
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.33
|Кларер Кристоф
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелем Марвин
|2
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Кларер Кристоф
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
0
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дармштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0
Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3
Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1
Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1
Результаты матчей
Байер Л
Дармштадт
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|6.
|0:3 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|0:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|3:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|5
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|4
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|3 (1)
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 1
|Майнц
|Свенссон Бо
|2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|2
|Майнц
|Кор Доминик
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Дармштадт
Исход игры
Байер Л
100% (114)
Ничья
0% (0)
Дармштадт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (54)
Меньше
51.35% (57)
Обе команды забьют
Да
34.23% (38)
Нет
65.77% (73)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
46.5% (53)
3:1 Байер Л
15.8% (18)
2:1 Байер Л
14% (16)
3:0 Байер Л
7% (8)
4:0 Байер Л
4.4% (5)
1:0 Байер Л
3.5% (4)
4:1 Байер Л
3.5% (4)
5:0 Байер Л
2.6% (3)
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