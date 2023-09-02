СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' СК Дармштадт контролирует мяч.

85' Телла Нейтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Victor Okoh Boniface задерживает мяч рукой

83' Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Christoph Klarer получил желтую карточку от судьи

80' Назначен штрафной. Пострадал Victor Okoh Boniface, его свалил Christoph Klarer.

80' СК Дармштадт начинает контратаку

78' Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

77' СК Дармштадт контролирует мяч.

76' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Кемпе Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Гримальдо Алехандро пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем

74' Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

73' Шанс! Victor Okoh Boniface из команды Байер Л пробил головой, но мимо

73' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Тактическая замена. Жереми Фримпонг уходит с поля и его заменяет Телла Нейтан

70' СК Дармштадт контролирует мяч.

70' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Victor Okoh Boniface сделал результативную передачу.

67' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Victor Okoh Boniface оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Victor Okoh Boniface удалось забить из легкой позиции.

61' Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface забивает с левой ноги!

61' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

60' СК Дармштадт контролирует мяч.

58' Victor Okoh Boniface из команды Байер Л в офсайде

58' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Рефери не любит споров - именно за это Торстен Либеркнехт сейчас получил желтую

56' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Франич Бартол из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Судья сигнализирует, что Christoph Klarer из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Вирц Флориан

55' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Вильхельмссон Оскар получил желтую карточку от судьи

53' Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

52' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' СК Дармштадт контролирует мяч.

51' СК Дармштадт контролирует мяч.

50' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.

49' Г О О О О Л - Паласиос Эсекиэль наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

48' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Гримальдо Алехандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.