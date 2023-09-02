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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Байер Л
5:1
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
21' Гол
Бонифасе Виктор
24' Желтая карточка
Та Джонатан
1:1
25' Гол
Вильхельмссон Оскар
27' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
31' Желтая карточка
Джака Гранит
2:1
49' Гол
Паласиос Эсекиэль
53' Желтая карточка
Вильхельмссон Оскар
57' Желтая карточка
Торстен Либеркнехт
3:1
61' Гол
Бонифасе Виктор
4:1
67' Гол
Хофманн Йонас
80' Желтая карточка
Кларер Кристоф
5:1
83' Гол
Гложек Адам
90'+5
5:1. Гол Адама Гложека (видео). ...
4:1. Гол Йонаса Хофманна (видео)...
3:1. Гол Виктора Бонифаса (видео...
2:1. Гол Эксекиэля Паласиоса (ви...
1:1. Гол Оскара Вильхельмссона (...
1:0. Гол Виктора Бонифаса (видео...

Ход матча

21'
Бонифасе Виктор
(Фримпонг Жереми)
1:0
24'
Та Джонатан
 
25'
1:1
Вильхельмссон Оскар
(Кларер Кристоф)
26'
 
Карич Эмир
Нюрнбергер Фабиан
27'
Паласиос Эсекиэль
 
31'
Джака Гранит
 
49'
Паласиос Эсекиэль
(Фримпонг Жереми)
2:1
53'
 
Вильхельмссон Оскар
57'
 
Торстен Либеркнехт
58'
 
Скарке Тим
Вильхельмссон Оскар
58'
 
Стожилкович Филип
Ишервуд Томас
61'
Бонифасе Виктор
(Вирц Флориан)
3:1
65'
Андрих Роберт
Паласиос Эсекиэль
 
67'
Хофманн Йонас
(Бонифасе Виктор)
4:1
68'
 
Маглица Матей
Циммерман Кристоф
69'
 
Кемпе Тобиас
Мелем Марвин
72'
Станишич Йосип
Та Джонатан
 
72'
Телла Нейтан
Фримпонг Жереми
 
80'
 
Кларер Кристоф
80'
Гложек Адам
Вирц Флориан
 
80'
Мбамба Ноа
Джака Гранит
 
83'
Гложек Адам
(Мбамба Ноа)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 13 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 755 Количество передач 271
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Байер Л 100% (114)
X 0% (0)
Дармштадт 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
4
Циммерман
Кристоф
3
Ишервуд
Томас
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
28
Франич
Бартол
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
29
Вильхельмссон
Оскар
24
Пфайффер
Лука
Байер Л
3-4-2-1
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Байер Л
Дармштадт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:2
Б
3:2
Б
1:2
Б
0:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 4 1.33
Та Джонатан 2 0.67
Фримпонг Жереми 1 0.33
Хофманн Йонас 1 0.33
Вирц Флориан 1 0.33
Паласиос Эсекиэль 1 0.33
Гложек Адам 1 0.33
Гримальдо Алехандро 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 1 0.33
Вильхельмссон Оскар 1 0.33
Кларер Кристоф 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Джака Гранит 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелем Марвин 2 0
Кларер Кристоф 2 0
Ману Брайдон 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Маглица Матей 1 0
Торстен Либеркнехт 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дармштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0
Байер Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
100%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0
Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3
Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1
Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1

Результаты матчей

Байер Л
Дармштадт

Точный счет

3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
5.
Хоффенхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
8.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Аугсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 9 2
13.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
14.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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  • 94'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Коссуну Одилон из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    СК Дармштадт начинает контратаку
  • 93'
    Станишич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Оооо... вот это был удар! Хофманн Йонас должен был забить с этой позиции.
  • 92'
    Хофманн Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Телла Нейтан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 91'
    Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Гложек Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 91'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Байер Л: 67%, СК Дармштадт: 33%.
    • 90'
      Станишич Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Контроль мяча: Байер Л: 67%, СК Дармштадт: 33%.
    • 89'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 87'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 86'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 86'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 85'
      Телла Нейтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Victor Okoh Boniface задерживает мяч рукой
    • 85'
      Контроль мяча: Байер Л: 67%, СК Дармштадт: 33%.
    • 85'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 83'
      Мбамба Ноа сделал результативную передачу.
    • 83'
      Тапсоба Эдмон сделал ключевой пас для гола!
    • 83'
      Г О О О О О Л - Гложек Адам из команды Байер Л легко посылает мяч в пустые ворота левой! Гложек Адам легко с этим справился!
    • 83'
      Мбамба Ноа из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 83'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Мбамба Ноа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 82'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 81'
      Контроль мяча: Байер Л: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 81'
      Холланд Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Тактическая замена. Джака Гранит уходит с поля и его заменяет Мбамба Ноа
    • 80'
      Тактическая замена. Вирц Флориан уходит с поля и его заменяет Гложек Адам
    • 80'
      Christoph Klarer получил желтую карточку от судьи
    • 80'
      Назначен штрафной. Пострадал Victor Okoh Boniface, его свалил Christoph Klarer.
    • 80'
      Тапсоба Эдмон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 79'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 78'
      Карич Эмир задерживает мяч рукой
    • 78'
      Коссуну Одилон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Тапсоба Эдмон из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 77'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 77'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 77'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 76'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Кемпе Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Контроль мяча: Байер Л: 68%, СК Дармштадт: 32%.
    • 75'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Гримальдо Алехандро пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 74'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 73'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 73'
      Шанс! Victor Okoh Boniface из команды Байер Л пробил головой, но мимо
    • 73'
      Коссуну Одилон из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 73'
      Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Тактическая замена. Жереми Фримпонг уходит с поля и его заменяет Телла Нейтан
    • 72'
      Тактическая замена. Та Джонатан уходит с поля и его заменяет Станишич Йосип
    • 71'
      Контроль мяча: Байер Л: 68%, СК Дармштадт: 32%.
    • 71'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 70'
      Судья сигнализирует, что Скарке Тим из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Джака Гранит
    • 70'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 70'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Тактическая замена. Мелем Марвин уходит с поля и его заменяет Кемпе Тобиас
    • 68'
      Циммерман Кристоф получил травму и заменен. Маглица Матей выходит на поле.
    • 68'
      Вирц Флориан сделал ключевой пас для гола!
    • 67'
      Victor Okoh Boniface сделал результативную передачу.
    • 67'
      Г О О О О Л - Хофманн Йонас из команды Байер Л правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 67'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 67'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Андрих Роберт выиграл воздушное противоборство у Мелем Марвин.
    • 67'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 67'
      Матч возобновлен
    • 66'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Контроль мяча: Байер Л: 68%, СК Дармштадт: 32%.
    • 65'
      Тактическая замена. Паласиос Эсекиэль уходит с поля и его заменяет Андрих Роберт
    • 65'
      Victor Okoh Boniface оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 64'
      Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 63'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Тапсоба Эдмон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Паласиос Эсекиэль сделал ключевой пас для гола!
    • 61'
      Victor Okoh Boniface удалось забить из легкой позиции.
    • 61'
      Вирц Флориан сделал результативную передачу.
    • 61'
      Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface забивает с левой ноги!
    • 61'
      Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 60'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Байер Л: 68%, СК Дармштадт: 32%.
    • 60'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 59'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Тактическая замена. Ишервуд Томас уходит с поля и его заменяет Стожилкович Филип
    • 58'
      Тактическая замена. Вильхельмссон Оскар уходит с поля и его заменяет Скарке Тим
    • 58'
      Victor Okoh Boniface из команды Байер Л в офсайде
    • 58'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Рефери не любит споров - именно за это Торстен Либеркнехт сейчас получил желтую
    • 57'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 56'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Франич Бартол из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Судья сигнализирует, что Christoph Klarer из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Вирц Флориан
    • 55'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Байер Л: 67%, СК Дармштадт: 33%.
    • 55'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 53'
      Вильхельмссон Оскар получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Безумный фол. Вильхельмссон Оскар грубо играет против соперника. Пострадал Паласиос Эсекиэль
    • 53'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 53'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 51'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 51'
      Контроль мяча: Байер Л: 67%, СК Дармштадт: 33%.
    • 51'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 50'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Хофманн Йонас сделал ключевой пас для гола!
    • 49'
      Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Паласиос Эсекиэль наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 48'
      Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Гримальдо Алехандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Вильхельмссон Оскар задерживает мяч рукой
    • 47'
      Франич Бартол ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 46'
      Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Байер Л 100% (114)
    X 0% (0)
    Дармштадт 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 5:1 Дармштадт

    Исход игры
    Байер Л
    100% (114)
    Ничья
    0% (0)
    Дармштадт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    34.23% (38)
    Нет
    65.77% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    46.5% (53)
    3:1 Байер Л
    15.8% (18)
    2:1 Байер Л
    14% (16)
    3:0 Байер Л
    7% (8)
    4:0 Байер Л
    4.4% (5)
    1:0 Байер Л
    3.5% (4)
    4:1 Байер Л
    3.5% (4)
    5:0 Байер Л
    2.6% (3)
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