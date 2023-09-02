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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Хоффенхайм
0:1
Первый тайм: 45'
Вольфсбург
0'
10' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
25' Желтая карточка
Бебу Ила
0:1
36' Гол
Томаш Тьягу
43' Желтая карточка
Меле Йоаким
0:1. Гол Тьягу Томаша (видео). Ч...

Ход матча

10'
Вегхорст Ваут
 
25'
Бебу Ила
 
36'
0:1
Томаш Тьягу
(Винд Йонас)
43'
 
Меле Йоаким

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 113
Хоффенхайм 37.2% (42)
X 34.5% (39)
Вольфсбург 28.3% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Вольфсбург
6.70
4.70
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
41
Салаи
Аттила
9
Бебу
Ила
6
Прёмель
Гриша
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
21
Бюльтер
Мариус
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
1
Кастельс
Коэн
21
Меле
Йоаким
4
Лакруа
Максанс
5
Зесигер
Седрик
13
Рожерио
да
Силва
19
Майер
Ловро
27
Арнольд
Максимилиан
32
Сванберг
Маттиас
7
Черны
Вацлав
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
Хоффенхайм
3-5-2
Вольфсбург
4-3-3

История личных встреч

Хоффенхайм
Вольфсбург

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
72.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

32 матча

28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

Б
2:1
ТМК
3:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
6:2
К
2:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
4:0
Б
3:2

Голы

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.94
1.25

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

67
48

Голов в среднем за матч

2.09
1.5

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадержабек Павел 1 0.33
Кабак Озан 1 0.33
Бейер Максимилиан 1 0.33
Крамарич Андрей 1 (1) 0.33
Бишоф Том 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 4 1.33
Сванберг Маттиас 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вегхорст Ваут 2 0
Кадержабек Павел 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Бебу Ила 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 1 0
Герхардт Янник 1 0
Черны Вацлав 1 0
Зесигер Седрик 1 0
Майер Ловро 1 0
Винд Йонас 1 0
Вранкс Астер 1 0
Виммер Патрик 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вольфсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1
Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1
Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2

Результаты матчей

Хоффенхайм
Вольфсбург

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Штутгарт
 3:0 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Фрайбург
 0:3 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аугсбург
 1:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Вердер
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Майнц
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Дармштадт
 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Бохум
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 3:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Аугсбург
 1:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Фрайбург
 0:3 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Вердер
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Майнц
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Бохум
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Дармштадт
 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Фрайбург
 0:3 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Дармштадт
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Вердер
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 3:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Майнц
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Бохум
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Байер Л Бонифасе Виктор 3 (1)
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Майнц Кор Доминик 2
Весь список
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    Прогнозы 113
    Хоффенхайм 37.2% (42)
    X 34.5% (39)
    Вольфсбург 28.3% (32)
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    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Вольфсбург
    6.70
    4.70
    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 Вольфсбург

    Исход игры
    Хоффенхайм
    36.8% (42)
    Ничья
    35.1% (40)
    Вольфсбург
    28.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.77% (73)
    Меньше
    34.23% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (99)
    Нет
    10.81% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    28.9% (33)
    1:1 Ничья
    22.8% (26)
    1:2 Вольфсбург
    19.3% (22)
    2:2 Ничья
    11.4% (13)
    1:0 Хоффенхайм
    5.3% (6)
    0:1 Вольфсбург
    3.5% (4)
    2:3 Вольфсбург
    2.6% (3)
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