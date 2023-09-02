Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бебу Ила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Г О О О О Л - Брукс Джон забивает с левой ноги!

47' Бюльтер Мариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Вольфсбург

45' Фогт Кевин из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Крамарич Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

43' Меле Йоаким получил желтую карточку от судьи

43' Крамарич Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Г О О О О Л - Томаш Тьягу забивает с правой ноги!

36' Томаш Тьягу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Брукс Джон нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

31' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Вольфсбург

29' Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали

28' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Сванберг Маттиас пробил со штрафного прямо в стенку

25' Бебу Ила получил желтую карточку от судьи

24' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Брукс Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

19' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

15' Томаш Тьягу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Бейер Максимилиан пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

13' Бейер Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Вегхорст Ваут получает желтую карточку за неспортивное поведение

9' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

7' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

6' Сванберг Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

3' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Меле Йоаким нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

2' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хоффенхайм начинает с центра поля