Тур: 3. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Цвайер Феликс
3:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаВегхорст Ваут
25' Желтая карточкаБебу Ила
0:1
36' ГолТомаш Тьягу
43' Желтая карточкаМеле Йоаким
1:1
45' ГолБрукс Джон
2:1
60' ГолБейер Максимилиан
3:1
74' ГолСков Роберт
74' Желтая карточкаСванберг Маттиас
90'+9
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
25'
36'
0:1
43'
45'
1:1
60'
2:1
68'
74'
3:1
74'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
344 Количество передач 509
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
41
Салаи
Аттила
9
Бебу
Ила
21
Меле
Йоаким
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Защитник
-
17 Юстван ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
-
29 Сков РобертНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
-
25 Дженц МорицЗащитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Вольфсбург
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
72.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
32 матча
28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.94
1.25
Среднее время на гол
46
72
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
67
48
Голов в среднем за матч
2.09
1.5
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|2
|0.67
|Сков Роберт
|1
|0.33
|Крамарич Андрей
|1 (1)
|0.33
|Кадержабек Павел
|1
|0.33
|Брукс Джон
|1
|0.33
|Кабак Озан
|1
|0.33
|Бюльтер Мариус
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|4
|1.33
|Томаш Тьягу
|1
|0.33
|Сванберг Маттиас
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Зесигер Седрик
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Хоффенхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1
Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1
Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2
Результаты матчей
Хоффенхайм
Вольфсбург
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|4 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Бавария
|Кейн Гарри
|3 (1)
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 1
|Майнц
|Свенссон Бо
|2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:1 Вольфсбург
Исход игры
Хоффенхайм
36.8% (42)
Ничья
35.1% (40)
Вольфсбург
28.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
65.77% (73)
Меньше
34.23% (38)
Обе команды забьют
Да
89.19% (99)
Нет
10.81% (12)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
28.9% (33)
1:1 Ничья
22.8% (26)
1:2 Вольфсбург
19.3% (22)
2:2 Ничья
11.4% (13)
1:0 Хоффенхайм
5.3% (6)
0:1 Вольфсбург
3.5% (4)
2:3 Вольфсбург
2.6% (3)
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