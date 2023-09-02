Тур: 3. Стадион: MHPArena. Главный судья: Брых Феликс
0'
1:0
8' ГолФюрих Крис
2:0
17' ГолГирасси Серу
3:0
19' ГолГирасси Серу
38' Желтая карточкаИто Хироки
Ход матча
8'
1:0
17'
2:0
19'
3:0
38'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
10
Чжон
Ву-Ён
27
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Фрайбург
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
28 матчей
50%
14.3%
35.7%
14 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
2
1.86
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.57
1.36
Среднее время на гол
57
66
Всего голов
50
45
Голов в среднем за матч
1.79
1.61
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|5
|1.67
|Мвумпа Силас
|2
|0.67
|Фюрих Крис
|1
|0.33
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.33
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Максимилиан
|1
|0.33
|Шаллаи Роланд
|1
|0.33
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Штутгарт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3
Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2
Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2
Результаты матчей
Штутгарт
Фрайбург
Точный счет
5:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
5:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|6.
|0:3 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|0:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|3:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|5
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|4
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|3 (1)
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 1
|Майнц
|Свенссон Бо
|2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|2
|Майнц
|Кор Доминик
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 3:0 Фрайбург
Исход игры
Штутгарт
37.7% (43)
Ничья
32.5% (37)
Фрайбург
29.8% (34)
Тотал 2.5
Больше
54.46% (61)
Меньше
45.54% (51)
Обе команды забьют
Да
83.04% (93)
Нет
16.96% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (32)
2:1 Штутгарт
25.4% (29)
1:2 Фрайбург
21.9% (25)
1:0 Штутгарт
7.9% (9)
2:2 Ничья
4.4% (5)
0:1 Фрайбург
4.4% (5)
2:0 Штутгарт
3.5% (4)
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