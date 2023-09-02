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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 54300 Главный судья: Брых Феликс
Штутгарт
5:0
Конец матча
Фрайбург
0'
1:0
8' Гол
Фюрих Крис
2:0
17' Гол
Гирасси Серу
3:0
19' Гол
Гирасси Серу
38' Желтая карточка
Ито Хироки
4:0
62' Гол
Фюрих Крис
5:0
75' Гол
Мийо Энцо
86' Желтая карточка
Филипп Максимилиан
90'+3
5:0. Гол Энцо Мийо (видео). Чемп...

Ход матча

8'
Фюрих Крис
(Штиллер Анджело)
1:0
17'
Гирасси Серу
(Мвумпа Силас)
2:0
19'
Гирасси Серу
(Ито Хироки)
3:0
38'
Ито Хироки
 
46'
 
Филипп Максимилиан
Грегорич Михаэль
46'
 
Шмидт Кеннет
Сильдиллия Килианн
46'
 
Доан Рицу
Шаллаи Роланд
53'
Миттельштедт Максимилиан
Штенцель Паскаль
 
62'
Фюрих Крис
(Чжон Ву-Ён)
4:0
63'
Мийо Энцо
Чжон Ву-Ён
 
64'
Массимо Роберто
Мвумпа Силас
 
73'
 
Рохль Мерлин
Эггештайн Максимилиан
73'
 
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
75'
Мийо Энцо
(Каразор Атакан)
5:0
80'
Левелинг Джейми
Фюрих Крис
 
80'
Милошевич Йован
Гирасси Серу
 
86'
 
Филипп Максимилиан

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 502 Количество передач 538
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Штутгарт 37.7% (43)
X 32.5% (37)
Фрайбург 29.8% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
14
Мвумпа
Силас
10
Чжон
Ву-Ён
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
17
Кюблер
Лукас
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Штутгарт
4-2-3-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Штутгарт
Фрайбург

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

28 матчей

50%
14.3%
35.7%
14 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:3
Б
2:1
К
1:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
1:3
К
2:1
Б
2:1
К
2:1
Б
3:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
4:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

2
1.86

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.57
1.36

Среднее время на гол

57
66

Всего голов

50
45

Голов в среднем за матч

1.79
1.61

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 5 1.67
Фюрих Крис 2 0.67
Мвумпа Силас 2 0.67
Загаду Дан-Аксель 1 0.33
Мийо Энцо 1 0.33
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Максимилиан 1 0.33
Шаллаи Роланд 1 0.33
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Линхарт Филипп 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Штутгарт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
3
60%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3
Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2
Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2

Результаты матчей

Штутгарт
Фрайбург

Точный счет

5:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

5:0
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
2
1
3.5
2
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
5.
Хоффенхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
8.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Аугсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 9 2
13.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
14.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Штутгарт владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Штутгарт: 50%, Фрайбург: 50%.
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 54300 болельщиков
  • 92'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Вайсхаупт Ноа ослабляет давление, выбив мяч.
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    Прогнозы 114
    Штутгарт 37.7% (43)
    X 32.5% (37)
    Фрайбург 29.8% (34)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 5:0 Фрайбург

    Исход игры
    Штутгарт
    37.7% (43)
    Ничья
    32.5% (37)
    Фрайбург
    29.8% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    83.04% (93)
    Нет
    16.96% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.1% (32)
    2:1 Штутгарт
    25.4% (29)
    1:2 Фрайбург
    21.9% (25)
    1:0 Штутгарт
    7.9% (9)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:1 Фрайбург
    4.4% (5)
    2:0 Штутгарт
    3.5% (4)
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