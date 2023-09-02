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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Волунтари
0:0
Первый тайм: 12'
ЧФР Клуж
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
ЧФР Клуж
4.47
4.40
3.50
Все Коэффициенты
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
4
Црепуля
Любян
9
Думитер
Андрей
22
Раца
Вадим
16
Сигурьонссон
Рунар
17
Doru
Cristian
Andrei
77
Немец
Адам
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
6
Айети
Арлинд
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
40
Цвек
Ловро
17
Отеле
Филип
30
Бирлигея
Даниэль
29
Авуну
Дюрель
Волунтари
ЧФР Клуж

История личных встреч

Волунтари
ЧФР Клуж

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

20 матчей

10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 побед

История матчей

С
0:1
С
4:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
Л1
0:3
Л1
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.2

Среднее время на гол

150
450

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.9
1.6

Среднее время на гол

31
56

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

1.75
0.9

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

51
100

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерлой Джордже 3 0.38
Немец Адам 2 0.25
Раду Бобок 1 0.13
Матрикарди Патрисио 1 0.13
Думитер Андрей 1 0.13
Сигурьонссон Рунар 1 0.13
Doru Cristian Andrei 1 0.13
Andreas Nita 1 0.13
Рикардинью XI 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 3 0.43
Бирлигея Даниэль 2 0.29
Йебоа Эммануэль 2 0.29
Авуну Дюрель 1 0.14
Бетанкор Хефте 1 0.14
Тахцидис Панайотис 1 (1) 0.14
Айети Арлинд 1 0.14
Маня Кристьян 1 0.14
Дяк Чиприан 0 0
Цэру Богдан 0 0
Красники Эрмал 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдуц Михай 3 0
Матрикарди Патрисио 2 0
Сигурьонссон Рунар 1 0
Раца Вадим 1 0
Алийи Насер 1 0
Рикардинью XI 1 0
Cristian Paz II 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Angelo Cocian 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 3 0
Морган Зив 2 0
Дяк Чиприан 1 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Крешич Антон 1 0
Могос Василе 1 0
Авуну Дюрель 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Сава Рэзван 1 0
Андреа Мандорлини 1 0

Результаты матчей

Волунтари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Волунтари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ЧФР Клуж
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
6
Волунтари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
83%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
1
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
7
58%
2
17%
76-90

Пропущено

14
8
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
21%
2
25%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1
Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1

Результаты матчей

Волунтари
ЧФР Клуж

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Волунтари
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 5 0 1 11 - 5 15
2.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 11 - 4 14
3.
ЧФР Клуж
 0:0 7 4 2 1 13 - 7 14
4.
Рапид Бухарест
 8 4 2 2 18 - 10 14
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Волунтари
 0:0 8 3 2 3 12 - 14 11
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 11 - 10 9
9.
Германнштадт
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Динамо Бухарест
 8 2 2 4 7 - 15 8
11.
УТА Арад
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Университатя Клуж
 7 1 4 2 12 - 15 7
13.
Оцелул Галац
 8 0 7 1 7 - 9 7
14.
У Крайова 1948
 7 2 0 5 14 - 18 6
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
4.
ЧФР Клуж
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
6.
Волунтари
 0:0 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 10 - 13 3
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
ЧФР Клуж
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
4.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Волунтари
 0:0 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
ФКСБ Пантя Александру 1 2
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    Лучшие коэффициенты
    Волунтари
    Ничья
    ЧФР Клуж
    4.47
    4.40
    3.50
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