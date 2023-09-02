Тур: 8. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Андрей Флорин
0'
22' Желтая карточкаКрешич Антон
1:0
27' ГолДумитер Андрей
37' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
1:1
42' ГолОтеле Филип
1:2
45' ГолМухар Карло
1:3
57' ГолМухар Карло
1:4
90' ГолДжуричич Лука
90'+7
Ход матча
22'
27'
1:0
42'
1:1
45'
1:2
57'
1:3
90'
1:4
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
29
Авуну
Дюрель
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Ionut Andres
-
-
21 Andreas Nita
-
-
Главный тренер: Marin Duna
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
История личных встреч
Волунтари
ЧФР Клуж
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
20 матчей
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.2
Среднее время на гол
150
450
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.9
1.6
Среднее время на гол
31
56
Всего голов
35
18
Голов в среднем за матч
1.75
0.9
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
51
100
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерлой Джордже
|3
|0.38
|Немец Адам
|2
|0.25
|Думитер Андрей
|2
|0.25
|Раду Бобок
|1
|0.13
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.13
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.13
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.13
|Andreas Nita
|1
|0.13
|Рикардинью XI
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|4
|0.57
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.29
|Мухар Карло
|2
|0.29
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.29
|Бетанкор Хефте
|1
|0.14
|Авуну Дюрель
|1
|0.14
|Тахцидис Панайотис
|1 (1)
|0.14
|Айети Арлинд
|1
|0.14
|Маня Кристьян
|1
|0.14
|Джуричич Лука
|1
|0.14
|Дяк Чиприан
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэдуц Михай
|3
|0
|Матрикарди Патрисио
|3
|0
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Cristian Paz II
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|3
|0
|Крешич Антон
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Дяк Чиприан
|1
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Авуну Дюрель
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Сава Рэзван
|1
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
3
0
Волунтари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ЧФР Клуж
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
6
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
83%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
1
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
54%
3
19%
76-90
Пропущено
18
9
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
17%
2
22%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
17%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1
Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
Результаты матчей
Волунтари
ЧФР Клуж
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Волунтари
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 2