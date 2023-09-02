Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

90' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Волунтари

88' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Robert Filip выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

86' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Тактическая замена. Тахцидис Панайотис уходит с поля и его заменяет Robert Filip

83' Doru Cristian Andrei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Крешич Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Doru Cristian Andrei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Рэдуц Михай из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Doru Cristian Andrei пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

78' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Doru Cristian Andrei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

75' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Octavian Valceanu делает важнейший сейв!

73' Оооо... вот это был удар! Бирлигея Даниэль должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Бирлигея Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Авуну Дюрель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

72' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Хорошую попытку сделал Немец Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Тактическая замена. Ioan Dumiter уходит с поля и его заменяет Кырнац Николае

64' Удар от ворот произведет Волунтари

64' Отеле Филип не смог попасть в створ ударом издали

64' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Волунтари

62' Хорошую попытку сделал Бирлигея Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

62' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Волунтари

61' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Волунтари

60' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

59' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Г О О О О Л - Мухар Карло забивает ударом с правой ноги!

56' Doru Cristian Andrei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Сигурьонссон Рунар бьет со штрафного в створ, но Рэзван Сава держит все под контролем

54' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Волунтари

53' Авуну Дюрель не смог попасть в створ ударом издали

53' Бирлигея Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Ioan Dumiter оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Doru Cristian Andrei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Сигурьонссон Рунар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Тахцидис Панайотис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Камора Мауру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Немец Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Камора Мауру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.