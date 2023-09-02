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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
ФКСБ
3:0
Второй тайм: 61'
Университатя Крайова
0'
4' Желтая карточка
Попеску Овидиу
1:0
13' Гол
Олару Дариус
2:0
21' Гол
Радунович Ристо
25' Желтая карточка
Нчамаа Базилио
35' Желтая карточка
Иван Андрей
38' Желтая карточка
Зайков Джоко
42' Желтая карточка
Банку Никусор
3:0
45' Гол
Олару Дариус
56' Желтая карточка
Попеску Октавиан
57' Желтая карточка
Скречу Владимир
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
30
Siyabonga
Ngezana
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
9
Компаньо
Андреа
10
Попеску
Октавиан
21
Попеску
Лаурентиу
12
Нчамаа
Базилио
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
27
Куртич
Ясмин
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
28
Митрицэ
Александру
ФКСБ
Университатя Крайова

История личных встреч

ФКСБ
Университатя Крайова

35 матчей

85.7%
14.3%
30 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
17.1%
11.5%
25 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

150%
0 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

45 матчей

66.7%
15.6%
17.7%
30 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.1%
55.6%
13.3%
14 побед 25 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
24.4%
20%
25 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Голы

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.9
1.45

Среднее время на гол

47
61

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

0.79
0.87

Среднее время на гол

113
103

Всего голов

59
52

Голов в среднем за матч

1.31
1.16

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

68
77

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 4 0.57
Коман Флоринел 3 (1) 0.43
Компаньо Андреа 2 (1) 0.29
Попеску Октавиан 1 0.14
Микулеску Давид 1 0.14
Радунович Ристо 1 0.14
Попеску Овидиу 1 0.14
Эджума Малком 1 0.14
Кордя Андрей 0 0
Балута Александр 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 3 (2) 0.38
Крецу Александру 2 0.25
Маркович Йован 2 0.25
Митрицэ Александру 1 0.13
Рогульич Анте 1 0.13
Скречу Владимир 1 0.13
Баярам Штефан 1 0.13
Банку Никусор 0 0
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 2 1
Пантя Александру 2 1
Компаньо Андреа 3 0
Радунович Ристо 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Эджума Малком 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Олару Дариус 1 0
Дава Джойским 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 3 0
Крецу Александру 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Иван Андрей 2 0
Маркович Йован 2 0
Борца Флорин 2 0
Лаурентин Рехекампф 1 0
Матею Александру 1 0
Зайков Джоко 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Дансиу Мариан 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
ФКСБ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
ФКСБ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Университатя Крайова
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
1
9%
5
45%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0
ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2

Результаты матчей

ФКСБ
Университатя Крайова

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4
1
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3:0 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Рапид Бухарест
 8 4 2 2 18 - 10 14
4.
Университатя Крайова
 0:3 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Волунтари
 8 3 1 4 13 - 18 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 11 - 10 9
9.
Германнштадт
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Динамо Бухарест
 8 2 2 4 7 - 15 8
11.
УТА Арад
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Университатя Клуж
 7 1 4 2 12 - 15 7
13.
Оцелул Галац
 8 0 7 1 7 - 9 7
14.
У Крайова 1948
 7 2 0 5 14 - 18 6
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3:0 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
4.
Университатя Крайова
 0:3 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
9.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 10 - 13 3
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Крайова
 0:3 5 2 1 2 7 - 7 7
3.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
4.
ФКСБ
 3:0 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
ФКСБ Олару Дариус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
ФКСБ Пантя Александру 1 2
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    ФКСБ
    Ничья
    Университатя Крайова
    2.38
    9.92
    29.00
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    Где смотреть матч ФКСБ 3:0 Университатя Крайова онлайн

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