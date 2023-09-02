Тур: 8. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Adrian Cojocaru
3:0
Второй тайм: 61'
0'
4' Желтая карточкаПопеску Овидиу
1:0
13' ГолОлару Дариус
2:0
21' ГолРадунович Ристо
25' Желтая карточкаНчамаа Базилио
35' Желтая карточкаИван Андрей
38' Желтая карточкаЗайков Джоко
42' Желтая карточкаБанку Никусор
3:0
45' ГолОлару Дариус
56' Желтая карточкаПопеску Октавиан
57' Желтая карточкаСкречу Владимир
Ход матча
13'
1:0
21'
25'
35'
38'
42'
45'
3:0
56'
57'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
27
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
История личных встреч
ФКСБ
Университатя Крайова
35 матчей
85.7%
14.3%
30 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
17.1%
11.5%
25 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
150%
0 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
45 матчей
66.7%
15.6%
17.7%
30 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.1%
55.6%
13.3%
14 побед 25 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
24.4%
20%
25 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.9
1.45
Среднее время на гол
47
61
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
0.79
0.87
Среднее время на гол
113
103
Всего голов
59
52
Голов в среднем за матч
1.31
1.16
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
68
77
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|4
|0.57
|Коман Флоринел
|3 (1)
|0.43
|Компаньо Андреа
|2 (1)
|0.29
|Попеску Октавиан
|1
|0.14
|Микулеску Давид
|1
|0.14
|Радунович Ристо
|1
|0.14
|Попеску Овидиу
|1
|0.14
|Эджума Малком
|1
|0.14
|Кордя Андрей
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.38
|Крецу Александру
|2
|0.25
|Маркович Йован
|2
|0.25
|Митрицэ Александру
|1
|0.13
|Рогульич Анте
|1
|0.13
|Скречу Владимир
|1
|0.13
|Баярам Штефан
|1
|0.13
|Банку Никусор
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|2
|1
|Пантя Александру
|2
|1
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Радунович Ристо
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|3
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Иван Андрей
|2
|0
|Маркович Йован
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Лаурентин Рехекампф
|1
|0
|Матею Александру
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Дансиу Мариан
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
ФКСБ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
ФКСБ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Университатя Крайова
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
1
9%
5
45%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0
ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Результаты матчей
ФКСБ
Университатя Крайова
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
15
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|7
|6
|0
|1
|14 - 5
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|4.
|0:3
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 12
|13
|6.
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|12 - 15
|7
|13.
|8
|0
|7
|1
|7 - 9
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|14 - 18
|6
|15.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|16.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|4.
|0:3
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|10 - 13
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|2.
|0:3
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|4.
|3:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|11.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 2