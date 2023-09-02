Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда ФКСБ играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Г О О О О Л - Олару Дариус забивает с правой ноги!

45' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Крецу Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Рефери не любит споров - именно за это Банку Никусор сейчас получил желтую

41' Удар от ворот произведет ФКСБ

41' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

40' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Балута Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Зайков Джоко получил желтую карточку от судьи

38' Матч возобновлен

38' Зайков Джоко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет ФКСБ

36' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Иван Андрей получил желтую карточку от судьи

35' Судья свистит. Иван Андрей атаковал сзади соперника. Это Adrian Sut заработал своей команде штрафной

34' Удар от ворот произведет ФКСБ

34' Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали

33' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

33' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Adrian Sut нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

31' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет ФКСБ

29' Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали

29' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Игрок из команды Университатя Крайова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

27' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Попеску Октавиан бьет со штрафного в створ, но Laurentju Popescu держит все под контролем

25' Нчамаа Базилио получает желтую карточку за толчок соперника.

25' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет ФКСБ

23' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

23' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Г О О О О Л - Радунович Ристо забивает с левой ноги!

21' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Компаньо Андреа нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

20' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

17' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

16' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Олару Дариус пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

15' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Г О О О О Л - Олару Дариус забивает с левой ноги!

12' Попеску Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Радунович Ристо не смог попасть в створ ударом издали

9' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет ФКСБ

7' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Балута Александр из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Компаньо Андреа и попал в каркас ворот!

4' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.

3' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

1' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

1' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру