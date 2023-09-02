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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:1
Конец матча
Вестерло
0'
29' Желтая карточка
Йорданов Эдиссон
1:0
45' Гол
Денкей Кевин
2:0
70' Гол
Денкей Кевин
2:1
90' Гол
Фриган Матия
90'+6
1
Варлесон
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
41
Сике
Уго
77
Варела
Джордан
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
9
Денкей
Кевин
20
Гиллекенс
Ник
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
2
Пердикицци
Пьетро
25
Tuur
Rommens
32
Йорданов
Эдиссон
8
Мадсен
Николас
7
Lucas
Van
Eenoo
89
Шадли
Насер
76
Стассин
Лукас
9
Фриган
Матия
Серкль Брюгге
3-4-2-1
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Вестерло

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

34 матча

47.1%
11.8%
41.1%
16 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
3:5
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДБ
1:1
ПДБ
2:3
ПДБ
3:1
ПДБ
1:2
ТМК
3:1
К
3:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:2
ТМС
0:1
ТМС
0:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ММ(
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ТМС
0:2
PU
2:2
PU
3:0
К
3:3
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
PU
4:1
PU
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМС
3:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.6
1.43

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

2.14
1.1

Среднее время на гол

42
81

Всего голов

62
42

Голов в среднем за матч

1.82
1.24

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 4 (1) 0.67
Сомерс Тибо 2 0.33
Минда Алан 1 0.17
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Nils De Wilde 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фриган Матия 2 0.33
Стассин Лукас 2 0.33
Мадсен Николас 2 (2) 0.33
Йорданов Эдиссон 1 0.17
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Мацуо Юсуке 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрэнсис Абу 2 0
Попович Борис 2 0
Лопес Леонардо 1 0
Деман Оливье 1 0
Christiaan Ravych 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йорданов Эдиссон 2 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 1 0
Томас ван ден Кейбус 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вестерло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

3
0
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Вестерло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
56%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
100%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0
Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1
Вестерло
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1
Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Вестерло

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 0 1 6 - 4 12
2.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 7 - 3 12
3.
Брюгге
 4 3 1 0 14 - 2 10
4.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Эйпен
 5 3 1 1 9 - 9 10
6.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
7.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
8.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
9.
Мехелен
 5 2 1 2 8 - 5 7
10.
Сент-Трейден
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
РВДМ 47
 4 2 0 2 4 - 12 6
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
Стандард
 5 0 2 3 2 - 5 2
15.
Вестерло
 6 0 1 5 7 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
6.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
9.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эйпен
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 3 - 8 3
11.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Сент-Трейден Rein Van Helden 3
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    • 50'
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    • 46'
      Сике Уго сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Денкей Кевин бьет в цель!
    • 29'
      Йорданов Эдиссон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серкль Брюгге 2:1 Вестерло онлайн

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