Тур: 6. Стадион: Ян Брейдель.
2:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаЙорданов Эдиссон
1:0
45' ГолДенкей Кевин
2:0
70' ГолДенкей Кевин
2:1
90' ГолФриган Матия
90'+6
Ход матча
29'
45'
1:0
70'
90'
2:1
1
Варлесон
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
25
Tuur
Rommens
89
Шадли
Насер
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланНападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тагир РавильЗащитник
-
79 Мацуо ЮсукеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
Вестерло
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
34 матча
47.1%
11.8%
41.1%
16 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.6
1.43
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
2.14
1.1
Среднее время на гол
42
81
Всего голов
62
42
Голов в среднем за матч
1.82
1.24
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|4 (1)
|0.67
|Сомерс Тибо
|2
|0.33
|Минда Алан
|1
|0.17
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фриган Матия
|2
|0.33
|Стассин Лукас
|2
|0.33
|Мадсен Николас
|2 (2)
|0.33
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.17
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Лопес Леонардо
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йорданов Эдиссон
|2
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вестерло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
3
0
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Вестерло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
56%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
1
12
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
100%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0
Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1
Вестерло
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1
Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Вестерло
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
24
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Сент-Трейден
|Rein Van Helden
|3