Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Пеер Копмейнерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Пеер Копмейнерс получил травму и медбригада забирает его с поля.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Joey Jacobs создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Команда ПЕК Зволле имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Лам Томас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Рейндерс Элиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

45' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Дэйви ван ден Берг не смог попасть в створ ударом издали

42' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Пенья Альваро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Хорошую попытку сделал Тай Леннарт . Удар в створ, но вратарь начеку

41' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

40' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Дёйвестейн Лансе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Катлайн Йоанн получает желтую карточку за нырок

38' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

35' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Тай Леннарт пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker держит все под контролем

32' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

30' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

30' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Игра в одни ворота сейчас. ПЕК Зволле доминирует и владеет мячом

28' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

28' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

26' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

25' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Лам Томас пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker держит все под контролем

23' Ансельмо Гарсия-Макналти тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

22' Дэйви ван ден Берг наказан за толчок Дёйвестейн Лансе

21' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ван Полен Брам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

18' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Акуджоби Хамди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Намли Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

14' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Тай Леннарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

14' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Ван ла Парра Райив навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Барбе Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Намли Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ван Полен Брам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Намли Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Дэйви ван ден Берг левой ногой классно пробил с лета.

4' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Матч возобновлен

3' Ван Брюген Дамиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Дрёйф Ферди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола