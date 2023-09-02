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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Алмере Сити
1:2
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
0:1
4' Гол
Ван Ден Берг Дэйв
23' Желтая карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти
38' Желтая карточка
Катлайн Йоанн
42' Желтая карточка
Барбе Тео
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Лам Томас
86' Желтая карточка
Эль-Аззузи Ануар
88' Желтая карточка
Якобс Йоей
90' Желтая карточка
Веллиос Апостолос
1:1
90' Гол
Якобс Йоей
1:2
90' Гол
Веллиос Апостолос
90' Вторая желтая карточка
Эль-Аззузи Ануар
90'+10

Ход матча

4'
0:1
Ван Ден Берг Дэйв
23'
 
Ансельмо Гарсия-Макналти
26'
Ройо Манел
Акуджоби Хамди
 
38'
Катлайн Йоанн
 
42'
Барбе Тео
 
46'
Ресинк Стейе
Пенья Альваро
 
46'
Якобс Йоей
Катлайн Йоанн
 
53'
 
Лам Томас
69'
 
Эль-Аззузи Ануар
Ван Полен Брам
74'
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
Дёйвестейн Лансе
 
80'
 
Веланас Одиссеус
Намли Юнес
85'
Маменги Кристофер
Ван Брюген Дамиан
 
86'
 
Эль-Аззузи Ануар
88'
Якобс Йоей
 
90'
 
Веллиос Апостолос
Дрёйф Ферди
90'
 
Веллиос Апостолос
90'
Якобс Йоей
(Ван ла Парра Райив)
1:1
90'
1:2
Веллиос Апостолос
(Веланас Одиссеус)
90'
 
Эль-Аззузи Ануар

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 358 Количество передач 452
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
6
Пенья
Альваро
15
Копмейнерс
Пер
27
Ван
ла
Парра
Райив
10
Дёйвестейн
Лансе
19
Катлайн
Йоанн
9
Робине
Тома
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
28
Бюрместер
Зико
9
Тай
Леннарт
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
10
Дрёйф
Ферди
23
Рейндерс
Элиано
Алмере Сити
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-3-3

История личных встреч

Алмере Сити
ПЕК Зволле

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:2
ТМК
3:0
ПД
3:2
ПД
0:3
ПД
0:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
49

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пост Данни 1 0.25
Робине Тома 1 0.25
Якобс Йоей 1 0.25
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0.25
Ван ла Парра Райив 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.5
Тай Леннарт 1 0.25
Веллиос Апостолос 1 0.25
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.25
Веланас Одиссеус 0 0
Керстен Сэм 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 1 1
Флоранюс Шерел 2 0
Якобс Йоей 1 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Веллиос Апостолос 2 0
Лам Томас 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Полен Брам 1 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ван Ден Берг Дэйв 1 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
1
Алмере Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
4
31%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2
Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:3 Алмере Сити - Йонг АЗ Алкмаар 2:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0
ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 2:0

Результаты матчей

Алмере Сити
ПЕК Зволле

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
ПСВ
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Гоу Эхед Иглс
 2:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 7 6
6.
Херенвен
 1:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 3 5
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Эксельсиор
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
11.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ПСВ
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 1:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
ПСВ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эксельсиор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Херенвен
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 2 (2)
Херенвен Сахрауи Осам 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
ПЕК Зволле Лам Томас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ПЕК Зволле вырывает победу
  • 100'
    Команда ПЕК Зволле забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 49%, ПЕК Зволле: 51%.
  • 100'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПЕК Зволле будет все-таки засчитан.
  • 99'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПЕК Зволле.
  • 99'
    Эль-Аззузи Ануар получает вторую желтую карточку. Удаление.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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