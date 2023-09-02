Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

93' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

92' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Веланас Одиссеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Ван ла Парра Райив навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

88' Joey Jacobs из команды Алмере Сити получает желтую после опасной игры.

87' Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали

87' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

86' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Пеер Копмейнерс возвращается на поле.

84' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Пеер Копмейнерс получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Пеер Копмейнерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Рейндерс Элиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Рейндерс Элиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

81' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Дэйви ван ден Берг ослабляет давление, выбив мяч.

79' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Joey Jacobs создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Joey Jacobs из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Тай Леннарт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Дрёйф Ферди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

72' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

71' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Ван ла Парра Райив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Бюрместер Зико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

65' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Полен Брам получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Ван Полен Брам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

62' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

58' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Лам Томас нанес удар головой, но Nordin Bakker спокойно отбил мяч.

57' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Ройо Манел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

55' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' После проверки VAR рефери поменял решение - Алмере Сити не будет бить пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Алмере Сити

53' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Дёйвестейн Лансе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Робине Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

46' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Тактическая замена. Катлайн Йоанн уходит с поля и его заменяет Joey Jacobs