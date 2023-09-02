Тур: 6. Стадион: Лавантталь Арена.
0:1
Второй тайм: 58'
Ход матча
7'
11
Балло
Тьерно
28
Хайль
Юрген
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Компош ПаульЗащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Вольфсбергер
Хартберг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
22
30
Голов в среднем за матч
1.47
2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
45
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|2
|0.33
|Циммерманн Бернхард
|1 (1)
|0.17
|Mohamed Bamba
|1
|0.17
|Augustine Boakye
|1
|0.17
|Омич Эрвин
|1
|0.17
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Ридер Флориан
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|4
|0.67
|Прокоп Доминик
|1
|0.17
|Christoph Urdl
|1
|0.17
|Диаките Усман
|1
|0.17
|Ланг Кристоф
|1
|0.17
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Провиденс Рубен
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Augustine Boakye
|1
|1
|Верачниг Николас
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Mohamed Bamba
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
|Манфред Шмид
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|4
|0
|Хайль Юрген
|3
|0
|Mamadou Sangare
|1
|1
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Ланг Кристоф
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хартберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
2
2
Вольфсбергер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хартберг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2
Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2
Хартберг
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3
Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2
Результаты матчей
Вольфсбергер
Хартберг
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|10.
|3:1
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|12.
|1:3
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|3:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|10.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|11.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|3:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|4 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|4 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|3
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3