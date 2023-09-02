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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Вольфсбергер
0:1
Второй тайм: 58'
Хартберг
1
Бонманн
Хендрик
17
Верачниг
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
4
Кеннеди
Скотт
3
Шерцер
Йонатан
6
Тиджани
Самсон
16
Ляйтгеб
Марио
19
Алтунашвили
Сандро
12
Mohamed
Bamba
10
Забитцер
Томас
11
Балло
Тьерно
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
12
Штайнвендер
Михаэль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
Вольфсбергер
4-3-3
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Хартберг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:4
Б
3:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:4
ТМК
0:3

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

22
30

Голов в среднем за матч

1.47
2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
45

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 2 0.33
Циммерманн Бернхард 1 (1) 0.17
Mohamed Bamba 1 0.17
Augustine Boakye 1 0.17
Омич Эрвин 1 0.17
Баумгартнер Доминик 0 0
Ридер Флориан 0 0
Верачниг Николас 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 4 0.67
Прокоп Доминик 1 0.17
Christoph Urdl 1 0.17
Диаките Усман 1 0.17
Ланг Кристоф 1 0.17
Manuel Pfeifer 0 0
Хайль Юрген 0 0
Провиденс Рубен 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Augustine Boakye 1 1
Верачниг Николас 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Писингер Симон 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Балло Тьерно 1 0
Mohamed Bamba 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
Манфред Шмид 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 4 0
Хайль Юрген 3 0
Mamadou Sangare 1 1
Прокоп Доминик 2 0
Кайнц Тобиас 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Ланг Кристоф 1 0
Christoph Urdl 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хартберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

2
2
Вольфсбергер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хартберг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2
Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2
Хартберг
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3
Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2

Результаты матчей

Вольфсбергер
Хартберг

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 5 0 0 14 - 2 15
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 9 - 4 9
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
ЛАСК
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Хартберг
 1:0 6 2 2 2 8 - 13 8
7.
Альтах
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Вольфсбергер
 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
9.
Аустрия Вена
 5 1 1 3 2 - 7 4
10.
Блау-Вайсс Линц
 3:1 6 1 1 4 8 - 17 4
11.
Аустрия Лустенау
 5 0 2 3 3 - 9 2
12.
Сваровски Тироль
 1:3 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
ЛАСК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 3:1 2 0 1 1 3 - 8 1
10.
Сваровски Тироль
 1:3 3 0 1 2 3 - 7 1
11.
Хартберг
 1:0 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Аустрия Клагенфурт
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Хартберг
 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Блау-Вайсс Линц
 3:1 4 1 0 3 5 - 9 3
9.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Вольфсбергер
 0:1 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Сваровски Тироль
 1:3 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 4 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 4 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 3
Хартберг Хайль Юрген 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 7'
    Manuel Pfeifer сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Энтруп Максимилиан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Хартберг
9.50
4.30
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:1 Хартберг онлайн

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