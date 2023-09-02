Тур: 6. Стадион: Тиволи Ной.
1:3
Второй тайм: 58'
0'
0:1
2' ГолRonivaldo II
0:2
11' ГолPaul Mensah
1:2
20' ГолКронбергер Лука
26' Желтая карточкаКох Тобиас
29' Желтая карточкаRonivaldo II
1:3
52' ГолНосс Конор
Ход матча
2'
0:1
11'
0:2
20'
1:2
26'
29'
52'
1:3
44
Шульц
Кофи
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.6
Среднее время на гол
49
56
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.17
Среднее время на гол
150
77
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
70
66
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кронбергер Лука
|3
|0.5
|Прелец Ник
|1
|0.17
|Букса Александр
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|2
|0.33
|Simon Pirkl
|1
|0.17
|Голлес Джулиан
|1
|0.17
|Paul Mensah
|1
|0.17
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.17
|Фейертаг Штефан
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|3
|0
|Эртльталер Юлиус
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Michael Brandner
|1
|0
|Marco Krainz
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Ronivaldo II
|1
|0
|Кох Тобиас
|1
|0
|Митрович Данило
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Сваровски Тироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
1
3
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
8
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Пропущено
9
16
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
33%
3
19%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
4
44%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3
Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|10.
|3:1
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|12.
|1:3
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|3:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|10.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|11.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|3:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|4 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|4 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|3
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3