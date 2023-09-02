Тур: 6. Стадион: Тиволи Ной. Зрители: 1650
2:4
Конец матча
0'
0:1
2' ГолRonivaldo II
0:2
10' ГолPaul Mensah
1:2
19' ГолКронбергер Лука
26' Желтая карточкаКох Тобиас
29' Желтая карточкаRonivaldo II
1:3
52' ГолНосс Конор
1:4
64' ГолГоллес Джулиан
66' Желтая карточкаЭртльталер Юлиус
2:4
74' ГолДиарра Мамаду
90'+6
Ход матча
2'
0:1
10'
0:2
19'
1:2
26'
29'
52'
1:3
64'
66'
74'
2:4
44
Шульц
Кофи
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.6
Среднее время на гол
49
56
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.17
Среднее время на гол
150
77
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
70
66
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кронбергер Лука
|3
|0.5
|Диарра Мамаду
|1
|0.17
|Прелец Ник
|1
|0.17
|Букса Александр
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|2
|0.33
|Голлес Джулиан
|2
|0.33
|Simon Pirkl
|1
|0.17
|Paul Mensah
|1
|0.17
|Носс Конор
|1
|0.17
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.17
|Фейертаг Штефан
|0
|0
|Штраусс Фабио
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|3
|0
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Michael Brandner
|1
|0
|Marco Krainz
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Ronivaldo II
|1
|0
|Кох Тобиас
|1
|0
|Митрович Данило
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Сваровски Тироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
1
3
Сваровски Тироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
3
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
38%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
8
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
4
44%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
13
18
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
23%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
31%
3
17%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
4
31%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3
Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|9 - 18
|4
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|4 (2)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|3
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3