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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 1650
Сваровски Тироль
2:4
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
0:1
2' Гол
Ronivaldo II
0:2
10' Гол
Paul Mensah
1:2
19' Гол
Кронбергер Лука
26' Желтая карточка
Кох Тобиас
29' Желтая карточка
Ronivaldo II
1:3
52' Гол
Носс Конор
1:4
64' Гол
Голлес Джулиан
66' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
2:4
74' Гол
Диарра Мамаду
90'+6
40
Стейскал
Адам
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
3
Гугганиг
Давид
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
20
Устюндаг
Джем
7
Кронбергер
Лука
30
Тафернер
Маттойс
9
Прелец
Ник
11
Букса
Александр
1
Nicolas
Schmid
27
Хаудум
Штефан
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
10
Paul
Mensah
7
Носс
Конор
9
Ronivaldo
II
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
4:2
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:3
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:3

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.6

Среднее время на гол

49
56

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.17

Среднее время на гол

150
77

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

70
66

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кронбергер Лука 3 0.5
Диарра Мамаду 1 0.17
Прелец Ник 1 0.17
Букса Александр 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 2 0.33
Голлес Джулиан 2 0.33
Simon Pirkl 1 0.17
Paul Mensah 1 0.17
Носс Конор 1 0.17
Кох Тобиас 1 (1) 0.17
Фейертаг Штефан 0 0
Штраусс Фабио 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 3 0
Эртльталер Юлиус 3 0
Кронбергер Лука 2 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Стейскал Адам 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Michael Brandner 1 0
Marco Krainz 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Ronivaldo II 1 0
Кох Тобиас 1 0
Митрович Данило 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Сваровски Тироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

1
3
Сваровски Тироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
3
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
38%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
8
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
4
44%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

13
18
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
23%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
31%
3
17%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3
Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 5 0 0 14 - 2 15
2.
Штурм Грац
 0:0 6 4 2 0 10 - 1 14
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 9 - 4 9
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
ЛАСК
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Альтах
 0:0 6 2 2 2 5 - 7 8
7.
Хартберг
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 3 2 6 - 9 6
9.
Аустрия Вена
 5 1 1 3 2 - 7 4
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 1 4 9 - 18 4
11.
Аустрия Лустенау
 5 0 2 3 3 - 9 2
12.
Сваровски Тироль
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
ЛАСК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Альтах
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
6.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
10.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Аустрия Клагенфурт
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Штурм Грац
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
6.
Альтах
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 4 (2)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 3
Хартберг Хайль Юрген 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Ronivaldo получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Кох Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - Кронбергер Лука бьет в цель!
    • 10'
      Штраусс Фабио сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Paul Mensah бьет в цель!
    • 2'
      Simon Pirkl сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Ronivaldo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сваровски Тироль 2:4 Блау-Вайсс Линц онлайн

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