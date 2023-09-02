Тур: 6. Стадион: АФГ Арена.
2:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
33' Желтая карточкаФалльци Альберт
33' Желтая карточкаФазлии Бетим
40' Желтая карточкаСене Кали
45' Желтая карточкаОкороджи Чима
61' Вторая желтая карточкаСене Кали
1:0
74' ГолШуберт Фабиан
79' Желтая карточкаКаблан Крис
79' Желтая карточкаФон Моос Юлиан
79' Желтая карточкаШуберт Фабиан
79' Желтая карточкаКустодио Оливье
2:0
84' Гол в свои воротаAnel Husic
2:1
90' ГолЛабо Бригтон
90' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
90'+9
Ход матча
27'
33'
33'
40'
45'
61'
74'
79'
79'
79'
79'
84'
2:0
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
6 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
409 Количество передач 318
-
55 Владение мячом, % 45
23
Фазлии
Бетим
10
Аколо
Чадрак
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Каблан КрисНападающий
- Нападающий
-
80 Саншеш АлвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Галлен
Лозанна
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
27 матчей
63%
11.1%
25.9%
17 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
31
Голов в среднем за матч
1.93
2.38
Среднее время на гол
46
37
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.15
1.07
Среднее время на гол
78
84
Всего голов
42
46
Голов в среднем за матч
1.56
1.7
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
57
52
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|2
|0.33
|Фалльци Альберт
|2
|0.33
|Christian Witzig
|1
|0.17
|Гёртлер Лукас
|1
|0.17
|Жеббель Виллем
|1
|0.17
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Nikolaj Moeller
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.33
|Бальде Алиу
|2
|0.33
|Сене Кали
|1
|0.17
|Илие Рареш
|1
|0.17
|Лабо Бригтон
|1
|0.17
|Саншеш Алвин
|1
|0.17
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Фон Моос Юлиан
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Дзанотти Маттиа
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Фазлии Бетим
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Сене Кали
|2
|1
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Anel Husic
|1
|0
|Каблан Крис
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
3
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лозанна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
2
1
Санкт-Галлен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
50%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
5
56%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1
Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2
Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0 Лозанна - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна 1:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Лозанна
Точный счет
2:1
3 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|4
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|3
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Лугано
|Штеффен Ренато
|2 (2)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Лозанна
|Сене Кали
|1 2
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 2