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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча
Лозанна
0'
27' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
33' Желтая карточка
Фалльци Альберт
33' Желтая карточка
Фазлии Бетим
40' Желтая карточка
Сене Кали
45' Желтая карточка
Окороджи Чима
61' Вторая желтая карточка
Сене Кали
1:0
74' Гол
Шуберт Фабиан
79' Желтая карточка
Каблан Крис
79' Желтая карточка
Фон Моос Юлиан
79' Желтая карточка
Шуберт Фабиан
79' Желтая карточка
Кустодио Оливье
2:0
84' Гол в свои ворота
Anel Husic
2:1
90' Гол
Лабо Бригтон
90' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
90'+9
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
11
Фон
Моос
Юлиан
37
Christian
Witzig
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
2
Гриппо
Симоне
4
Anel
Husic
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
20
Каблан
Крис
9
Сене
Кали
80
Саншеш
Алвин
Санкт-Галлен
4-2-2-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Галлен
Лозанна

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

27 матчей

63%
11.1%
25.9%
17 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
4:0
С
1:5
С
0:1
С
1:2
С
5:0
С
4:3
С
0:1
С
2:2
С
0:3
С
1:4
С
0:4
С
3:3
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
0:3
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
2:1
С
0:1
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:5

Голы

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

1.93
2.38

Среднее время на гол

46
37

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.15
1.07

Среднее время на гол

78
84

Всего голов

42
46

Голов в среднем за матч

1.56
1.7

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 2 0.33
Фалльци Альберт 2 0.33
Christian Witzig 1 0.17
Гёртлер Лукас 1 0.17
Жеббель Виллем 1 0.17
Кинтилья Хорди 0 0
Nikolaj Moeller 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 2 0.33
Бальде Алиу 2 0.33
Сене Кали 1 0.17
Илие Рареш 1 0.17
Лабо Бригтон 1 0.17
Саншеш Алвин 1 0.17
Кукурузович Степан 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Фон Моос Юлиан 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Christian Witzig 2 0
Карлен Грегори 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Сене Кали 2 1
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Кустодио Оливье 1 0
Anel Husic 1 0
Каблан Крис 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лозанна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

2
1
Санкт-Галлен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
50%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
5
56%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1
Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2
Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0 Лозанна - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна 1:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Лозанна

Точный счет

2:1
3 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 8 - 6 11
3.
Лугано
 4 3 0 1 10 - 4 9
4.
Янг Бойз
 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Люцерн
 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Винтертур
 5 2 1 2 12 - 13 7
7.
Ивердон
 5 2 1 2 9 - 12 7
8.
Серветт
 5 1 3 1 8 - 9 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 4 - 10 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
11.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 13 4
12.
Базель
 4 1 0 3 8 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
5.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Люцерн
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
9.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Лозанна
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
4.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
7.
Ивердон
 3 1 0 2 3 - 9 3
8.
Янг Бойз
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Цюрих Окита Жонатан 4
Винтертур Лтайеф Сайфалла 3
Базель Фрай Фабиан 3
Лугано Штеффен Ренато 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Лозанна Сене Кали 1 2
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 2
Весь список
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