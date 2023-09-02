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  4. Суперлига 2023-2024

Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Тренчин
1:0
Конец матча
ДАК
0'
23' Красная карточка
Рисванис Спирос
38' Желтая карточка
Труса Матей
60' Желтая карточка
Качер Мирослав
1:0
69' Гол
Гайдош Артур
75' Желтая карточка
Чермак Алеш
80' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
83' Вторая желтая карточка
Rahim Ibrahim
89' Желтая карточка
Бариш Дамьян
90'+8
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
20
Rahim
Ibrahim
27
Бариш
Дамьян
8
Гайдош
Артур
22
Гонг
Хилари
29
Купусович
Негош
7
Eynel
Soares
41
Попович
Александар
17
Андзуана
Иоан
44
Рисванис
Спирос
21
Mark
Csinger
18
Мендес
Алехандро
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
10
Ammar
Ramadan
46
Труса
Матей
9
Ниархос
Иоаннис
80
Гаврич
Желько
Тренчин
4-3-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Тренчин
ДАК

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

40%
16.7%
43.3%
12 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:4
С
1:2
SLE
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
3:3
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
0:3
С
1:3
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
2:3
С
1:0
С
4:1
С
0:2
С
3:0
С
3:0
С
3:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
6:0

Голы

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

2.13
1.2

Среднее время на гол

42
75

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.4

Среднее время на гол

61
64

Всего голов

54
39

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rahim Ibrahim 4 0.67
Eynel Soares 2 0.33
Купусович Негош 2 0.33
Гонг Хилари 1 0.17
Гайдош Артур 1 0.17
Samuel Kozlovsky 1 0.17
Кмет Матуш 0 0
Бариш Дамьян 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.33
Андзуана Иоан 1 0.17
Качер Мирослав 1 0.17
Ammar Ramadan 1 0.17
Гаврич Желько 1 0.17
Труса Матей 1 0.17
Веселовски Доминик 1 0.17
Zoran Zahradnik 1 0.17
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 3 1
Бариш Дамьян 4 0
Холли Доминик 2 0
Кмет Матуш 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Акила Жессе 1 0
Купусович Негош 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 2 1
Пинту Алекс 2 0
Труса Матей 2 0
Чермак Алеш 1 0
Качер Мирослав 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Крстович Никола 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Mark Csinger 1 0

Результаты матчей

Тренчин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
5
Тренчин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
5
45%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
45%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0
Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2
ДАК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2
Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2

Результаты матчей

Тренчин
ДАК

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Тренчин
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 6 4 1 1 13 - 9 13
2.
Жилина
 5 4 0 1 14 - 7 12
3.
Дукла Банска-Бистрица
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Железярне Подбрезова
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
ДАК
 6 2 2 2 9 - 6 8
6.
Кошице
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Скалица
 6 2 1 3 7 - 7 7
8.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Спартак Трнава
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Ружомберок
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Михаловце
 5 0 1 4 1 - 9 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Железярне Подбрезова
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 1 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
3.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
5.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Злате Моравце
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4
Жилина Henry Addo 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 3
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
ДАК Рисванис Спирос 1 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Качер Мирослав получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Труса Матей получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Ниархос Иоаннис уходит с поля. Каша Филип выходит вместо него
    • 23'
      УДАЛЕНИЕ! - Рисванис Спирос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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