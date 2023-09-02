Тур: 6. Стадион: На Сихоти.
0'
23' Красная карточкаРисванис Спирос
38' Желтая карточкаТруса Матей
60' Желтая карточкаКачер Мирослав
1:0
69' ГолГайдош Артур
75' Желтая карточкаЧермак Алеш
80' Желтая карточкаRahim Ibrahim
83' Вторая желтая карточкаRahim Ibrahim
89' Желтая карточкаБариш Дамьян
90'+8
Ход матча
23'
38'
60'
69'
1:0
75'
80'
83'
89'
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Защитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Тренчин
ДАК
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
40%
16.7%
43.3%
12 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2.13
1.2
Среднее время на гол
42
75
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.4
Среднее время на гол
61
64
Всего голов
54
39
Голов в среднем за матч
1.8
1.3
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rahim Ibrahim
|4
|0.67
|Eynel Soares
|2
|0.33
|Купусович Негош
|2
|0.33
|Гонг Хилари
|1
|0.17
|Гайдош Артур
|1
|0.17
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.17
|Кмет Матуш
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.33
|Андзуана Иоан
|1
|0.17
|Качер Мирослав
|1
|0.17
|Ammar Ramadan
|1
|0.17
|Гаврич Желько
|1
|0.17
|Труса Матей
|1
|0.17
|Веселовски Доминик
|1
|0.17
|Zoran Zahradnik
|1
|0.17
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|3
|1
|Бариш Дамьян
|4
|0
|Холли Доминик
|2
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|2
|1
|Пинту Алекс
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Mark Csinger
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
5
Тренчин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
5
45%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
45%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0
Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2
ДАК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2
Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2
Результаты матчей
Тренчин
ДАК
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Тренчин
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
15
15
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4
|Жилина
|Henry Addo
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|3 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|3 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 3
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|ДАК
|Рисванис Спирос
|1 2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|3