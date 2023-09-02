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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:0
Первый тайм: 17'
Грасcхоппер
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Грасcхоппер
2.00
4.10
3.50
Все Коэффициенты
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
77
Michael
Heule
6
Giovani
Bamba
24
Акичи
Огу
8
Байар
Ромен
28
Махмуд
Элиес
17
Айдини
Альбан
18
Liridon
Mulaj
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
14
Матам
Тео
Ндика
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Корбяну
Теодор
10
Шабани
Меритан
22
Francis
Momoh
99
Бабунски
Дориан
Стад Лозанна-Уши
4-3-3
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмуд Элиес 1 0.2
Айдини Альбан 1 (1) 0.2
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 2 0.33
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.17
Феррейра Филипе 1 0.17
Дадашов Ренат 1 0.17
Брэдли Финк 1 0.17
Корбяну Теодор 0 0
Абраши Амир 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 3 0
Махмуд Элиес 1 1
Valon Hamdiju 2 0
Байар Ромен 1 0
Акичи Огу 1 0
Обексер Линус 1 0
Кадима Райан 1 0
Али Мохамед Абдалла 1 0
Айдини Альбан 1 0
Michael Heule 1 0
Florian Danho 1 0
Sahmkou Camara 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 3 0
Кристерс Тоберс 2 0
Абелс Дирк 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Стад Лозанна-Уши
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
3
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Грасcхоппер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1
Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1
Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер

Точный счет

0:3
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Лугано
 4 3 0 1 10 - 4 9
3.
Санкт-Галлен
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Янг Бойз
 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Люцерн
 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Винтертур
 5 2 1 2 12 - 13 7
7.
Ивердон
 5 2 1 2 9 - 12 7
8.
Серветт
 5 1 3 1 8 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
10.
Лозанна
 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Базель
 4 1 0 3 8 - 9 3
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Санкт-Галлен
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
5.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Люцерн
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Грасcхоппер
 0:0 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
12.
Лозанна
 0:0 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Лозанна
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
7.
Ивердон
 3 1 0 2 3 - 9 3
8.
Янг Бойз
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Санкт-Галлен
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Цюрих Окита Жонатан 4
Винтертур Лтайеф Сайфалла 3
Базель Фрай Фабиан 3
Лугано Штеффен Ренато 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Грасcхоппер Абраши Амир 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Грасcхоппер
2.00
4.10
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стад Лозанна-Уши 0:0 Грасcхоппер онлайн

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