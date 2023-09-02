Тур: 6. Стадион: Center sportif de Vidy.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
24
Акичи
Огу
28
Махмуд
Элиес
15
Секо
Аюму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Махмуд ЭлиесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
10 Mergim Qarri
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Мабил АверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
53 Tim Meyer
-
21 Лавс Джошуа
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмуд Элиес
|1
|0.2
|Айдини Альбан
|1 (1)
|0.2
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|2
|0.33
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.17
|Феррейра Филипе
|1
|0.17
|Дадашов Ренат
|1
|0.17
|Брэдли Финк
|1
|0.17
|Корбяну Теодор
|0
|0
|Абраши Амир
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|3
|0
|Махмуд Элиес
|1
|1
|Valon Hamdiju
|2
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Акичи Огу
|1
|0
|Обексер Линус
|1
|0
|Кадима Райан
|1
|0
|Али Мохамед Абдалла
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Florian Danho
|1
|0
|Sahmkou Camara
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|2
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Стад Лозанна-Уши
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
3
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Грасcхоппер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1
Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1
Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер
Точный счет
0:3
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|3.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|12 - 13
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|8 - 9
|3
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|9 - 12
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|4
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|3
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Лугано
|Штеффен Ренато
|2 (2)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3