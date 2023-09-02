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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
2:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
20' Желтая карточка
Lucas Pos
0:1
21' Пенальти
Корбяну Теодор
52' Желтая карточка
Махмуд Элиес
53' Желтая карточка
Али Мохамед Абдалла
1:1
62' Гол
Florian Danho
74' Желтая карточка
Giotto Morandi
2:1
77' Гол
Florian Danho
90'+5

Ход матча

20'
Lucas Pos
 
21'
0:1
Корбяну Теодор
33'
Али Мохамед Абдалла
Michael Heule
 
46'
Mergim Qarri
Giovani Bamba
 
46'
 
Giotto Morandi
Корбяну Теодор
46'
 
Мабил Авер
Бабунски Дориан
46'
Florian Danho
Liridon Mulaj
 
52'
Махмуд Элиес
 
53'
Али Мохамед Абдалла
 
60'
 
Tim Meyer
Нденге Тсии-Виллиам
62'
Florian Danho
(Mergim Qarri)
1:1
68'
 
Шюрпф Паскаль
Шабани Меритан
74'
 
Giotto Morandi
77'
Florian Danho
(Айдини Альбан)
2:1
80'
 
Брэдли Финк
Francis Momoh
83'
Sahmkou Camara
Гассама Ламин
 
88'
Nathan Garcia
Айдини Альбан
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 444 Количество передач 284
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
77
Michael
Heule
6
Giovani
Bamba
24
Акичи
Огу
8
Байар
Ромен
28
Махмуд
Элиес
17
Айдини
Альбан
18
Liridon
Mulaj
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
14
Матам
Тео
Ндика
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Корбяну
Теодор
10
Шабани
Меритан
22
Francis
Momoh
99
Бабунски
Дориан
Стад Лозанна-Уши
4-3-3
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Danho 2 0.4
Айдини Альбан 1 (1) 0.2
Махмуд Элиес 1 0.2
Mergim Qarri 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 2 0.33
Корбяну Теодор 1 (1) 0.17
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.17
Феррейра Филипе 1 0.17
Дадашов Ренат 1 0.17
Брэдли Финк 1 0.17
Абраши Амир 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 2 1
Giovani Bamba 3 0
Али Мохамед Абдалла 2 0
Valon Hamdiju 2 0
Байар Ромен 1 0
Акичи Огу 1 0
Обексер Линус 1 0
Кадима Райан 1 0
Lucas Pos 1 0
Айдини Альбан 1 0
Michael Heule 1 0
Florian Danho 1 0
Sahmkou Camara 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 3 0
Кристерс Тоберс 2 0
Абелс Дирк 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Стад Лозанна-Уши
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
3
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Грасcхоппер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1
Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1
Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер

Точный счет

0:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 8 - 6 11
3.
Лугано
 4 3 0 1 10 - 4 9
4.
Янг Бойз
 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Люцерн
 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Винтертур
 5 2 1 2 12 - 13 7
7.
Ивердон
 5 2 1 2 9 - 12 7
8.
Серветт
 5 1 3 1 8 - 9 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 4 - 10 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
11.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 13 4
12.
Базель
 4 1 0 3 8 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
5.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Люцерн
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
9.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Лозанна
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
4.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
7.
Ивердон
 3 1 0 2 3 - 9 3
8.
Янг Бойз
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Цюрих Окита Жонатан 4
Винтертур Лтайеф Сайфалла 3
Базель Фрай Фабиан 3
Лугано Штеффен Ренато 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Лозанна Сене Кали 1 2
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Liridon Mulaj уходит с поля. Florian Danho выходит вместо него
    • 46'
      Бабунски Дориан уходит с поля. Мабил Авер выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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