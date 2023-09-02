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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Скалица
2:1
Конец матча
Михаловце
0'
0:1
37' Гол
Daniel Pavuk
1:1
49' Гол
Матеёв Роберт
51' Желтая карточка
Магда Даниэль
2:1
66' Пенальти
Власко Ян
84' Желтая карточка
Franck Bahi
89' Желтая карточка
Марьянович Саша
90' Желтая карточка
Алвес Дани
90'+5
1
Matej
Luksch
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
16
Матеёв
Роберт
10
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
11
Daniel
Smekal
1
Сараз
Беньямин
15
Марьянович
Саша
91
Карасюк
Роман
66
Беднар
Мартин
2
Lukas
Simko
51
Stanislav
Danko
17
Вашко
Филип
4
Зубайру
Абдул
21
Магда
Даниэль
20
Яношик
Лукаш
7
Daniel
Pavuk
Скалица
4-2-3-1
Михаловце
3-5-2

История личных встреч

Скалица
Михаловце

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:2
С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
3:1
С
1:0
ВЛПВК
0:2
ВЛПВК
3:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
0.8

Среднее время на гол

36
112

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
101

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подгорин Оливер 2 0.33
Гаша Роман 1 0.17
Матеёв Роберт 1 0.17
Denis Baumgartner 1 0.17
Власко Ян 1 (1) 0.17
Яо Янн Майкл 0 0
Daniel Smekal 0 0
Martin Masik 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Pavuk 1 0.2
Вашко Филип 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Denis Baumgartner 2 0
Jakub Kousal 2 0
Алвес Дани 1 0
Michael Ranko 1 0
Martin Nagy II 1 0
Ondrej Rudzan 1 0
Mario Holly 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franck Bahi 3 0
Беднар Мартин 1 0
Марьянович Саша 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0

Результаты матчей

Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Михаловце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Скалица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0
Скалица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1
Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1
Михаловце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0
Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Михаловце - Ружомберок 2:2 Казинцбарцика - Михаловце 0:3

Результаты матчей

Скалица
Михаловце

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Скалица
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 6 4 1 1 13 - 9 13
2.
Жилина
 5 4 0 1 14 - 7 12
3.
Дукла Банска-Бистрица
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Железярне Подбрезова
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
ДАК
 6 2 2 2 9 - 6 8
6.
Кошице
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Скалица
 6 2 1 3 7 - 7 7
8.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Спартак Трнава
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Ружомберок
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Михаловце
 5 0 1 4 1 - 9 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Железярне Подбрезова
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 1 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
3.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
5.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Злате Моравце
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4
Жилина Henry Addo 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 3
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
ДАК Рисванис Спирос 1 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Dani Alves получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Mario Holly уходит с поля. Martin Masik выходит вместо него
  • 90'
    Власко Ян уходит с поля. Dani Alves выходит вместо него
  • 89'
    Марьянович Саша получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Зубайру Абдул уходит с поля. Artur Musak выходит вместо него
  • 84'
    Franck Bahi получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 49'
      Г О О О О Л - Матеёв Роберт бьет в цель!
    • 46'
      Daniel Smekal уходит с поля. Собчик Алекс выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Вашко Филип сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Daniel Pavuk бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скалица 2:1 Михаловце онлайн

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