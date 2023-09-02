Тур: 6. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0'
0:1
37' ГолDaniel Pavuk
1:1
49' ГолМатеёв Роберт
51' Желтая карточкаМагда Даниэль
2:1
66' ПенальтиВласко Ян
84' Желтая карточкаFranck Bahi
89' Желтая карточкаМарьянович Саша
90' Желтая карточкаАлвес Дани
90'+5
Ход матча
37'
0:1
49'
1:1
51'
66'
2:1
84'
89'
90'
90'
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
10
Власко
Ян
17
Вашко
Филип
20
Яношик
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Гази АдамНападающий
-
34 Собчик АлексНападающий
-
31 Erik Riska
-
21 Jakub Kousal
-
-
-
19 Martin Masik
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Жофчак ИгорНападающий
-
-
-
-
12 Franck Bahi
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Marek Petrus
История личных встреч
Скалица
Михаловце
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
0.8
Среднее время на гол
36
112
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
101
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Подгорин Оливер
|2
|0.33
|Гаша Роман
|1
|0.17
|Матеёв Роберт
|1
|0.17
|Denis Baumgartner
|1
|0.17
|Власко Ян
|1 (1)
|0.17
|Яо Янн Майкл
|0
|0
|Daniel Smekal
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Pavuk
|1
|0.2
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Jakub Kousal
|2
|0
|Алвес Дани
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Martin Nagy II
|1
|0
|Ondrej Rudzan
|1
|0
|Mario Holly
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|3
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Марьянович Саша
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Михаловце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Скалица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
0
Скалица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1
Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1
Михаловце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0
Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Михаловце - Ружомберок 2:2 Казинцбарцика - Михаловце 0:3
Результаты матчей
Скалица
Михаловце
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Скалица
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
14
24
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4
|Жилина
|Henry Addo
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|3 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|3 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 3
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|ДАК
|Рисванис Спирос
|1 2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|3