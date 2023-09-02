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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Мехелен
1:0
Конец матча
Эйпен
0'
1:0
81' Гол
Лаубербах Лион
85' Желтая карточка
Ламбер Борис
90'+6
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
8
Конате
Мори
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Лаубербах
Лион
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
6
Байе
Брандон
35
Ламбер
Борис
19
Пантович
Милош
2
Yentil
van
Genechten
7
Нуху
Айзек
27
Финнбогасон
Альфред
Мехелен
4-2-3-1
Эйпен
3-5-2

История личных встреч

Мехелен
Эйпен

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
1:3
ПДА
1:3
ПДА
3:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
4:1
ЛП
1:0
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
73

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 2 0.33
Лаубербах Лион 2 0.33
Хайреманс Джеффри 1 0.17
Rafik Belghali 1 0.17
Мрабти Керим 1 0.17
Бейтс Дэвид 1 0.17
Сторм Никола 0 0
Флюке Патрик 0 0
Маледе Йонас 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз-Кук Риган 2 0.33
Gary Magnee 2 (1) 0.33
Yentil van Genechten 2 0.33
Нуху Айзек 1 0.17
Деом Жером 1 0.17
Amadou Keita 1 0.17
Финнбогасон Альфред 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 1 0
Сторм Никола 1 0
Бейтс Дэвид 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Фулон Дам 1 0
Rafik Belghali 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Jan Kral 1 0
Ламбер Борис 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Amadou Keita 1 0
Rune Paeshuyse 1 0

Результаты матчей

Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эйпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эйпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
5
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Эйпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
38%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
4
44%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1
Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0
Эйпен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1
Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1

Результаты матчей

Мехелен
Эйпен

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 0 1 6 - 4 12
2.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 7 - 3 12
3.
Брюгге
 4 3 1 0 14 - 2 10
4.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Мехелен
 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Эйпен
 6 3 1 2 9 - 10 10
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
8.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
9.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
10.
Сент-Трейден
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
РВДМ 47
 4 2 0 2 4 - 12 6
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
Стандард
 5 0 2 3 2 - 5 2
15.
Вестерло
 6 0 1 5 7 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
7.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 3 - 8 3
11.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Сент-Трейден Rein Van Helden 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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