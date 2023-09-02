Тур: 6. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
Ход матча
81'
1:0
85'
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Алло ТеддиЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Мехелен
Эйпен
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.33
Среднее время на гол
63
67
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
73
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|2
|0.33
|Лаубербах Лион
|2
|0.33
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.17
|Rafik Belghali
|1
|0.17
|Мрабти Керим
|1
|0.17
|Бейтс Дэвид
|1
|0.17
|Сторм Никола
|0
|0
|Флюке Патрик
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.33
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.33
|Yentil van Genechten
|2
|0.33
|Нуху Айзек
|1
|0.17
|Деом Жером
|1
|0.17
|Amadou Keita
|1
|0.17
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Бейтс Дэвид
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Jan Kral
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Amadou Keita
|1
|0
|Rune Paeshuyse
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эйпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эйпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
5
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Эйпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
38%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
4
44%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1
Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0
Эйпен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1
Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1
Результаты матчей
Мехелен
Эйпен
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
23
23
14
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3
|Сент-Трейден
|Rein Van Helden
|3