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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
Гоу Эхед Иглс
3:1
Второй тайм: 69'
Херенвен
0'
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Эдвардсен Виктор
1:0
22' Гол
Кюйперс Бас
2:0
39' Пенальти
Ромменс Филипп
2:1
45' Гол
Уэбстер Чарли
45' Желтая карточка
Кюйперс Бас
45' Желтая карточка
Амофа Джамал
45' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
59' Красная карточка
Уэбстер Чарли
3:1
66' Гол
Со Силла

Ход матча

2'
Эдвардсен Виктор
 
22'
Кюйперс Бас
(Ромменс Филипп)
1:0
39'
Ромменс Филипп
2:0
45'
2:1
Уэбстер Чарли
45'
Кюйперс Бас
 
45'
Амофа Джамал
 
45'
Эдвардсен Виктор
 
46'
 
Ван Амерсфоорт Пелле
Тахири Анас
46'
Льянсана Энрик
Ромменс Филипп
 
59'
 
Уэбстер Чарли
60'
Со Силла
Эдвардсен Оливер
 
60'
Батен Тибо
Мартинсен Якоб
 
64'
 
Ван Эе Эспен
Николаеску Йон
64'
 
Сахрауи Осам
Нуннели Че
66'
Со Силла
(Эдвардсен Виктор)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 178 Количество передач 243
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Херенвен
2.27
5.10
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
29
Мартинсен
Якоб
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
44
Нопперт
Андрис
15
Али
Хусейн
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
28
Брауэрс
Люк
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
19
Ольссон
Симон
14
Уэбстер
Чарли
18
Николаеску
Йон
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Херенвен

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
3:1
К
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
1:2
Э
0:2
Э
3:1
ТМС
0:5
ТМС
2:2
ТМС
0:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

2.86
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.56

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
57

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромменс Филипп 2 (1) 0.67
Кюйперс Бас 2 0.67
Виллюмссон Виллюм 1 0.33
Льянсана Энрик 1 0.33
Эдвардсен Оливер 1 0.33
Дейл Матс 0 0
Со Силла 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 2 0.5
Бохневич Павел 2 0.5
Николаеску Йон 1 0.25
Карлсбакк Даниэль 1 0.25
Уэбстер Чарли 1 0.25
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ольссон Симон 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 2 0
Адеканье Бобби 0 1
Наубер Геррит 1 0
Кюйперс Бас 1 0
Крамер Йорис 1 0
Дейл Матс 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 0 1
Ван Оттеле Сюб 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Херенвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
3
Гоу Эхед Иглс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Херенвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1
Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Херенвен

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
ПСВ
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Гоу Эхед Иглс
 2:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 7 6
6.
Херенвен
 1:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 3 5
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Эксельсиор
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
11.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ПСВ
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 1:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
ПСВ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эксельсиор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Херенвен
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 2 (2)
Херенвен Сахрауи Осам 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
ПЕК Зволле Лам Томас 2
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    Херенвен
    2.27
    5.10
    3.55
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