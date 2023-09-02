Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Рефери не любит споров - именно за это Эдвардсен Виктор сейчас получил желтую

47' Рефери не любит споров - именно за это Амофа Джамал сейчас получил желтую

47' Рефери не любит споров - именно за это Кюйперс Бас сейчас получил желтую

47' Г О О О О Л - Уэбстер Чарли первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

47' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Херенвен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Эдвардсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Уэбстер Чарли не смог попасть в створ ударом издали

44' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ван Оттеле Сюб не смог попасть в створ ударом издали

31' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Хорошую попытку сделал Николаеску Йон . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Херенвен

25' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Г О О О О Л - Кюйперс Бас забивает с левой ноги!

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кёлерт Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Тахири Анас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Херенвен

10' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Тахири Анас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Тахири Анас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

3' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Гоу Эхед Иглс отменен из-за положения "вне игры".

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гоу Эхед Иглс

2' Мартинсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Мартинсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Мартинсен Якоб нанес удар головой, но Андрис Нопперт спокойно отбил мяч.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Херенвен начинает с центра поля