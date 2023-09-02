Тур: 4. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9723 Главный судья: Jannick van der Laan
3:2
Конец матча
0'
2' Undefined phrase: football_event_Эдвардсен Виктор
1:0
22' ГолКюйперс Бас
2:0
39' ПенальтиРомменс Филипп
2:1
45' ГолУэбстер Чарли
45' Желтая карточкаКюйперс Бас
45' Желтая карточкаАмофа Джамал
45' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
58' Красная карточкаУэбстер Чарли
3:1
66' ГолСо Силла
3:2
87' ГолСахрауи Осам
90'+5
Ход матча
22'
1:0
39'
2:0
45'
2:1
45'
45'
45'
58'
66'
3:1
87'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
9 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
402 Количество передач 433
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
15
Али
Хусейн
28
Брауэрс
Люк
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
26 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
16 матчей
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
2.86
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.63
1.56
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
57
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромменс Филипп
|2 (1)
|0.67
|Кюйперс Бас
|2
|0.67
|Со Силла
|1
|0.33
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.33
|Льянсана Энрик
|1
|0.33
|Эдвардсен Оливер
|1
|0.33
|Дейл Матс
|0
|0
|Эдвардсен Виктор
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|3
|0.75
|Бохневич Павел
|2
|0.5
|Николаеску Йон
|1
|0.25
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.25
|Уэбстер Чарли
|1
|0.25
|Хайе Том
|0
|0
|Тахири Анас
|0
|0
|Ольссон Симон
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|2
|0
|Адеканье Бобби
|0
|1
|Наубер Геррит
|1
|0
|Кюйперс Бас
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Дейл Матс
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Херенвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Херенвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
3
Гоу Эхед Иглс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1
Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
5:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|3 (1)
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|3 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|2 (3)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|2