Тур: 4. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Хиглер Деннис
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
28
Мейерс
Арон
35
Фелида
Кевин
29
Крамер
Михил
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
7
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
ПСВ
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
4 победы 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
0.63
Среднее время на гол
81
144
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
2.13
2.11
Среднее время на гол
42
42
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.41
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|2 (2)
|0.5
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вертессен Йорбе
|2
|0.67
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.33
|Де Йонг Люк
|1 (1)
|0.33
|Ланг Ноа
|1
|0.33
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Веерман Йоэй
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Маргарет Рихонелл
|1
|0
|Укили Яссин
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Валвейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
2
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0
Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3
ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0
Результаты матчей
Валвейк
ПСВ
Точный счет
1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Валвейк
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 7
|6
|6.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|2:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|3 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|3
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|2 (2)
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|2 (1)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|2