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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Валвейк
0:0
Первый тайм: 13'
ПСВ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
ПСВ
9.92
6.60
6.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
25
Брума
Джеффри
28
Мейерс
Арон
11
Баккали
Закария
35
Фелида
Кевин
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
9
Мин
Давид
29
Крамер
Михил
1
Бенитес
Вальтер
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
5
Рамальо
Андре
30
Ван
Анхольт
Патрик
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
34
Сайбари
Исмаэль
7
Ланг
Ноа
9
Де
Йонг
Люк
Валвейк
4-4-2
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
ПСВ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
4 победы 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
1:3
К
2:3
ТМК
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.63

Среднее время на гол

81
144

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

2.13
2.11

Среднее время на гол

42
42

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 2 (2) 0.5
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вертессен Йорбе 2 0.67
Сайбари Исмаэль 1 0.33
Де Йонг Люк 1 (1) 0.33
Ланг Ноа 1 0.33
Сангаре Ибрахим 0 0
Веерман Йоэй 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 0
Фелида Кевин 1 0
Мин Давид 1 0
Маргарет Рихонелл 1 0
Укили Яссин 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Валвейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
2
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0
Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3
ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0

Результаты матчей

Валвейк
ПСВ

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Валвейк
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
ПСВ
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Гоу Эхед Иглс
 2:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 7 6
6.
Херенвен
 1:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 3 5
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Эксельсиор
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
11.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ПСВ
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 1:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
ПСВ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эксельсиор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Херенвен
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 2 (2)
Херенвен Сахрауи Осам 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
ПЕК Зволле Лам Томас 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 13'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 13'
    Брума Джеффри ослабляет давление, выбив мяч.
  • 12'
    Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 11'
    Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 11'
    Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 11'
    Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 10'
    Дест Серджиньо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 10'
    Контроль мяча: Валвейк: 21%, ПСВ: 79%.
  • 10'
    Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 9'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 8'
    Ван Анхольт Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 8'
    Фелида Кевин из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    ПСВ
    9.92
    6.60
    6.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Валвейк 0:0 ПСВ онлайн

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