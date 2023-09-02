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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 6609 Главный судья: Хиглер Деннис
Валвейк
0:4
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
44' Гол
Веерман Йоэй
0:2
53' Гол
Ланг Ноа
0:3
64' Гол
Де Йонг Люк
0:4
86' Гол
Тильман Малик
90'+4

Ход матча

44'
0:1
Веерман Йоэй
(Де Йонг Люк)
53'
0:2
Ланг Ноа
(Де Йонг Люк)
62'
Локеза Крис
Клеонизе Денильо
 
62'
Нимейер Рёвен
Мин Давид
 
62'
Маргарет Рихонелл
Баккали Закария
 
64'
0:3
Де Йонг Люк
(Бакайоко Жоан)
71'
Румерату Годфрид
Укили Яссин
 
72'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
72'
 
Вертессен Йорбе
Бакайоко Жоан
72'
 
Тильман Малик
Сайбари Исмаэль
82'
Адевойе Шоун
Брума Джеффри
 
84'
 
Самбо Шуранди
Дест Серджиньо
85'
 
Бабади Исаак
Ланг Ноа
86'
0:4
Тильман Малик
(Веерман Йоэй)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 376 Количество передач 565
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
25
Брума
Джеффри
28
Мейерс
Арон
11
Баккали
Закария
35
Фелида
Кевин
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
9
Мин
Давид
29
Крамер
Михил
1
Бенитес
Вальтер
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
5
Рамальо
Андре
30
Ван
Анхольт
Патрик
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
34
Сайбари
Исмаэль
7
Ланг
Ноа
9
Де
Йонг
Люк
Валвейк
4-4-2
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
ПСВ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
4 победы 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
1:3
К
2:3
ТМК
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.63

Среднее время на гол

81
144

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

2.13
2.11

Среднее время на гол

42
42

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 2 (2) 0.5
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 2 (1) 0.67
Ланг Ноа 2 0.67
Вертессен Йорбе 2 0.67
Веерман Йоэй 1 0.33
Сайбари Исмаэль 1 0.33
Тильман Малик 1 0.33
Сангаре Ибрахим 0 0
Бакайоко Жоан 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 0
Фелида Кевин 1 0
Мин Давид 1 0
Маргарет Рихонелл 1 0
Укили Яссин 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Валвейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
2
Валвейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ПСВ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

13
1
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
100%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0
Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3
ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0

Результаты матчей

Валвейк
ПСВ

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Валвейк
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
5.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
7.
Херенвен
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 3 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Хераклес
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Хераклес
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Хераклес
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
ПСВ Де Йонг Люк 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Хераклес Брюнс Томас 2
ПЕК Зволле Лам Томас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Валвейк: 40%, ПСВ: 60%.
  • 94'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Рамальо Андре успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 86'
      Г О О О О Л - Тильман Малик забивает с правой ноги!
    • 85'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Контроль мяча: Валвейк: 41%, ПСВ: 59%.
    • 85'
      Тактическая замена. Ланг Ноа уходит с поля и его заменяет Бабади Исаак
    • 84'
      Тактическая замена. Дест Серджиньо уходит с поля и его заменяет Самбо Шуранди
    • 84'
      Рикардо Пепи из команды ПСВ в офсайде
    • 84'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 83'
      Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Валвейк: 40%, ПСВ: 60%.
    • 47'
      Мейерс Арон успешно блокирует удар.
    • 47'
      Тиль Гус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      ПСВ начинает контратаку
    • 47'
      Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Команда ПСВ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 46'
      Баккали Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Валвейк: 39%, ПСВ: 61%.
    • 45'
      Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 44'
      Ван Анхольт Патрик сделал ключевой пас для гола!
    • 44'
      Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Веерман Йоэй забивает с правой ноги!
    • 44'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Тиль Гус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 43'
      Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Клеонизе Денильо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Тиль Гус из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Брума Джеффри
    • 40'
      Контроль мяча: Валвейк: 37%, ПСВ: 63%.
    • 40'
      Тиль Гус из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Фелида Кевин.
    • 39'
      Фелида Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 38'
      Ван Анхольт Патрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 38'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 37'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 36'
      Шанс! Рамальо Андре из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 36'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 35'
      Контроль мяча: Валвейк: 41%, ПСВ: 59%.
    • 35'
      Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      ПСВ начинает контратаку
    • 33'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Сайбари Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 33'
      Фелида Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Бакайоко Жоан из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Укили Яссин
    • 31'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Валвейк: 37%, ПСВ: 63%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 30'
      Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 30'
      Гаари Жюрьен успешно блокирует удар.
    • 30'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 30'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 29'
      Мейерс Арон из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 29'
      Крамер Михил решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Сайбари Исмаэль из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
    • 27'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 27'
      Ланг Ноа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 26'
      Сайбари Исмаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Веерман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Контроль мяча: Валвейк: 38%, ПСВ: 62%.
    • 25'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Веерман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
    • 23'
      Фелида Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Оооо... вот это был удар! Баккали Закария должен был забить с этой позиции.
    • 21'
      Шанс! Баккали Закария из команды Валвейк пробил головой, но мимо
    • 21'
      Мин Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Контроль мяча: Валвейк: 26%, ПСВ: 74%.
    • 20'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Дест Серджиньо из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Сайбари Исмаэль наказан за толчок Укили Яссин
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Гаари Жюрьен выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк.
    • 15'
      Контроль мяча: Валвейк: 24%, ПСВ: 76%.
    • 15'
      Ланг Ноа из команды ПСВ в офсайде
    • 14'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 13'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Брума Джеффри ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 11'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Дест Серджиньо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Валвейк: 21%, ПСВ: 79%.
    • 10'
      Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Ван Анхольт Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Фелида Кевин из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ван Анхольт Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Валвейк: 22%, ПСВ: 78%.
    • 5'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Фелида Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Крамер Михил выиграл воздушное противоборство у Схаутен Йерди.
    • 3'
      Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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