  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Винтертур
1:0
Второй тайм: 80'
Ивердон
0'
1:0
32' Гол
Samuel Ballet
54' Желтая карточка
Samuel Ballet
62' Желтая карточка
Сотье Антони
63' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
65' Желтая карточка
65' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
69' Желтая карточка
William Le Pogam

Ход матча

32'
Samuel Ballet
(Янкевиц Александр)
1:0
54'
Samuel Ballet
 
62'
 
Сотье Антони
63'
 
Лунгой Кристофер
65'
 
65'
Стильхарт Базиль
 
66'
Буркарт Нишан
Лтайеф Сайфалла
 
66'
Буэсс Роман
Туркес Алдин
 
69'
 
William Le Pogam
71'
 
Корнесс Доминик
Гуэ Самюэль
71'
Араз Муса
Ди Джусто Маттео
 
71'
 
Оморуйи Кевин
Nehemie Lucuena

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Ивердон
1.87
6.20
3.95
Все Коэффициенты
30
Кустер
Маркус
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
4
Стильхарт
Базиль
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
23
Гуннарссон
Никлас
4
Дель
Фабро
Дарио
6
William
Le
Pogam
45
Гуэ
Самюэль
18
Nehemie
Lucuena
5
Сеспедес
Борис
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
88
Лунгой
Кристофер
Винтертур
4-2-3-1
Ивердон
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Ивердон

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЧЛ
2:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:0
К
1:4
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

7
19

Голов в среднем за матч

1.4
2.71

Среднее время на гол

64
33

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

15
24

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samuel Ballet 3 0.5
Лтайеф Сайфалла 3 0.5
Ди Джусто Маттео 2 0.33
Туркес Алдин 2 (1) 0.33
Стильхарт Базиль 1 0.17
Randy Schneider 1 0.17
Adrian Gantenbein 1 0.17
Янкевиц Александр 0 0
Samir Ramizi 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 2 0.33
Evans Maurin 2 0.33
Лунгой Кристофер 2 0.33
Махиус Аймен 1 0.17
Клепач Михаель 1 0.17
Оморуйи Кевин 1 0.17
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 4 0
Samuel Ballet 3 0
Янкевиц Александр 2 0
Лтайеф Сайфалла 2 0
Буэсс Роман 1 0
Диаби Сулейман 1 0
Стильхарт Базиль 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Randy Schneider 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 2 1
Сотье Антони 2 0
Nehemie Lucuena 2 0
Мартин Кевин 1 0
Ташар Варол 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Родригес Мауро 1 0

Результаты матчей

Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

5
6
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
2
67%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
5
42%
3
30%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
5
38%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2
Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2

Результаты матчей

Винтертур
Ивердон

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

5:2
2 раза 67%
2:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

5:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 8 - 6 11
3.
Винтертур
 1:0 6 3 1 2 13 - 13 10
4.
Лугано
 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Янг Бойз
 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Люцерн
 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ивердон
 0:1 6 2 1 3 9 - 13 7
8.
Серветт
 5 1 3 1 8 - 9 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 4 - 10 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
11.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 13 4
12.
Базель
 4 1 0 3 8 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Винтертур
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
6.
Ивердон
 0:1 2 1 1 0 6 - 3 4
7.
Люцерн
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
9.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Лозанна
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
4.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Винтертур
 1:0 3 1 0 2 9 - 12 3
7.
Ивердон
 0:1 4 1 0 3 3 - 10 3
8.
Янг Бойз
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Цюрих Окита Жонатан 4
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 3
Базель Фрай Фабиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Лозанна Сене Кали 1 2
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 2
Весь список
  • 65'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Лунгой Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Сотье Антони получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Самуэль Баллет получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Янкевиц Александр сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Самуэль Баллет бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Винтертур
    Ничья
    Ивердон
    1.87
    6.20
    3.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Винтертур 1:0 Ивердон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     