Тур: 6. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
1:0
32' ГолSamuel Ballet
54' Желтая карточкаSamuel Ballet
62' Желтая карточкаСотье Антони
63' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
65' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
69' Желтая карточкаWilliam Le Pogam
Ход матча
32'
54'
62'
63'
65'
65'
69'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
23
Granit
Lekaj
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
45
Гуэ
Самюэль
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лусиф ХайтемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Johan Kury
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Винтертур
Ивердон
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
19
Голов в среднем за матч
1.4
2.71
Среднее время на гол
64
33
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
15
24
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samuel Ballet
|3
|0.5
|Лтайеф Сайфалла
|3
|0.5
|Ди Джусто Маттео
|2
|0.33
|Туркес Алдин
|2 (1)
|0.33
|Стильхарт Базиль
|1
|0.17
|Randy Schneider
|1
|0.17
|Adrian Gantenbein
|1
|0.17
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|2
|0.33
|Evans Maurin
|2
|0.33
|Лунгой Кристофер
|2
|0.33
|Махиус Аймен
|1
|0.17
|Клепач Михаель
|1
|0.17
|Оморуйи Кевин
|1
|0.17
|Сотье Антони
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|4
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Лтайеф Сайфалла
|2
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|2
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Nehemie Lucuena
|2
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
5
6
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Пропущено
12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
2
67%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
5
42%
3
30%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
5
38%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2
Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2
Результаты матчей
Винтертур
Ивердон
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
5:2
2 раза 67%
2:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
5:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
32
23
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|3.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|6.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|6.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|9 - 12
|3
|7.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|4
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|3
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Лозанна
|Сене Кали
|1 2
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 2